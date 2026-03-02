SV Holthausen Biene unterliegt gegen BSV Rehden Tabellenletzter bleibt bei fünf Punkten – Rehden festigt Mittelfeldplatz von red · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der SV Holthausen Biene verpasst im Kellerduell des 20. Spieltags wichtige Punkte im Abstiegskampf. Beim 1:3 gegen den BSV Rehden zeigte der Aufsteiger phasenweise Gegenwehr, blieb jedoch erneut ohne zählbaren Erfolg, während die Gäste ihre Position im Tabellenmittelfeld ausbauen konnten.

Klare Ausgangslage in der Tabelle Nach dem 20. Spieltag bleibt der SV Holthausen Biene mit fünf Punkten aus 16 Spielen Tabellenletzter der Oberliga Niedersachsen. Die Mannschaft weist weiterhin die schwächste Defensive der Liga auf (18:54 Tore) und verliert zunehmend den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Der BSV Rehden verbessert sich durch den Auswärtssieg auf 25 Punkte und Rang neun und festigt damit seine Position im gesicherten Mittelfeld. Die Gäste aus Rehden gingen früh in Führung: Özer traf in der 15. Minute zur 1:0-Führung. Holthausen Biene hielt in der Folge dagegen und kam kurz vor der Pause zum Ausgleich. Elfert verwandelte in der 41. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 1:1.