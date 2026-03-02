SV Holthausen Biene unterliegt gegen BSV Rehden

Der SV Holthausen Biene verpasst im Kellerduell des 20. Spieltags wichtige Punkte im Abstiegskampf. Beim 1:3 gegen den BSV Rehden zeigte der Aufsteiger phasenweise Gegenwehr, blieb jedoch erneut ohne zählbaren Erfolg, während die Gäste ihre Position im Tabellenmittelfeld ausbauen konnten.
Nach dem 20. Spieltag bleibt der SV Holthausen Biene mit fünf Punkten aus 16 Spielen Tabellenletzter der Oberliga Niedersachsen. Die Mannschaft weist weiterhin die schwächste Defensive der Liga auf (18:54 Tore) und verliert zunehmend den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Der BSV Rehden verbessert sich durch den Auswärtssieg auf 25 Punkte und Rang neun und festigt damit seine Position im gesicherten Mittelfeld.
Die Gäste aus Rehden gingen früh in Führung: Özer traf in der 15. Minute zur 1:0-Führung. Holthausen Biene hielt in der Folge dagegen und kam kurz vor der Pause zum Ausgleich. Elfert verwandelte in der 41. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 1:1.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Rehden erneut die Initiative. Wallenßus stellte in der 55. Minute die Führung wieder her, bevor Bär in der 79. Minute mit dem Treffer zum 3:1 die Partie entschied. Die Gäste nutzten ihre Möglichkeiten und bestätigten damit ihre stabilere Tabellenposition.
Beide Mannschaften waren am vorherigen Spieltag witterungsbedingt ohne Einsatz geblieben. Während die Partie des SV Holthausen Biene gegen Spitzenreiter 1. FC Germania Egestorf-Langreder abgesagt worden war, konnte auch der BSV Rehden sein Spiel gegen den SC Spelle-Venhaus nicht austragen.
Für den SV Holthausen Biene wird die Lage im Tabellenkeller zunehmend prekär. Mit nur einem Saisonsieg und fünf Punkten bleibt der Aufsteiger deutlich hinter der Konkurrenz zurück. Der BSV Rehden hingegen kann mit nun 25 Punkten den Blick weiter nach oben richten und hat den Abstand zur Abstiegszone vergrößert.