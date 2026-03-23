SV Holthausen Biene überrascht mit Auswärtssieg beim Spitzenreiter

Die Gäste gingen früh in Führung: Nichau traf in der 17. Minute zum 1:0. Heeslingen reagierte prompt, Becker glich nur sechs Minuten später zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause brachte Hillebrand den Außenseiter erneut in Führung (45.).

Der SV Holthausen Biene hat am 23. Spieltag der Oberliga Niedersachsen für ein unerwartetes Ergebnis gesorgt. Beim zuvor führenden Heeslinger SC setzte sich der Aufsteiger mit 3:2 durch. Während Heeslingen mit 41 Punkten von der Tabellenspitze auf Rang zwei abrutschte, bleibt Holthausen Biene trotz des Erfolgs mit nun neun Punkten aus 19 Spielen Schlusslicht, konnte den Abstand zu den direkten Konkurrenten jedoch verkürzen.

Nach dem Seitenwechsel baute Thelen den Vorsprung in der 64. Minute auf 3:1 aus und stellte damit die Weichen auf Auswärtssieg. Zwar verkürzte Warnke in der 81. Minute noch einmal auf 2:3, doch Holthausen Biene brachte die Führung über die Zeit.

Verschiebungen an der Tabellenspitze

Durch die Niederlage verliert der Heeslinger SC die Tabellenführung an den SV Atlas Delmenhorst, der nun ebenfalls 41 Punkte aufweist, jedoch die bessere Bilanz vorweisen kann. Für Heeslingen ist es die sechste Saisonniederlage.

Signal im Abstiegskampf

Für den SV Holthausen Biene bedeutet der zweite Saisonsieg ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf. Auch wenn die Mannschaft weiterhin auf Rang 16 steht, zeigt der Erfolg beim Spitzenteam, dass sie konkurrenzfähig sein kann.