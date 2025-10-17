SV Holthausen Biene trifft im Kellerduell auf Lupo Martini Wolfsburg

Am kommenden Sonntag, den 19. Oktober, treffen zwei Mannschaften am Tabellenende der Oberliga Niedersachsen aufeinander, die dringend auf Punkte angewiesen sind: Unsere Mannschaft tritt um 14:30 Uhr im Lupo-Martini-Stadion beim USI Lupo Martini Wolfsburg an. Beide Teams sind aktuell auf den letzten beiden Tabellenplätzen zu finden und wollen unbedingt einen weiteren Schritt in Richtung einer erfolgreichen Serie machen.

Am vergangenen Wochenende konnte die Mannschaft aus Wolfsburg überraschen und schlug den Tabellenzweiten Egestorf-Langreder nach 0:2 Rückstand noch mit 5:3. Der erste Sieg der laufenden Saison dürfte für ordentlich Rückenwind für das Heimspiel am Sonntag sorgen.

Der SV Holthausen Biene reist als Schlusslicht mit einer bisher schwierigen Saison nach Wolfsburg. In den bisherigen neun Spielen der Saison gelang den Biener Spielern erst ein einziger Sieg – deutlich zu wenig gegenüber den eigenen Ansprüchen und Erwartungen. Der USI Lupo Martini Wolfsburg steht mit ebenfalls nur vier Punkten auf dem 15. Tabellenplatz, einen Platz vor unserer Mannschaft. Nach dem 5. Spieltag hatte man sich entschieden einen neuen Weg einzuschlagen und verpflichtete mit Kevin Schulze einen neuen jungen Trainer für die Seitenlinie.

Kampf um den nächsten Sieg

„Wir sind uns der Bedeutung des Spiels absolut bewusst, freuen uns aber auch auf die lange Auswärtsfahrt nach Wolfsburg. Wir wollen die Chance nutzen, um an die Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen und weiter Boden gut machen“, betont unser Trainer Henning Schmidt. Die Mannschaft hat sich unter der Woche intensiv vorbereitet und durch den ersten Sieg am vergangenen Wochenende neues Selbstvertrauen gewonnen. „Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen, die Defensive weiterhin stabilisieren und über die kompletten 90 Minuten eine überzeugende und konzentrierte Leistung abrufen“, fügt Schmidt hinzu.

Der Blick auf die Personalien

Weiterhin nicht zur Verfügung stehen werden am Sonntag Johannes Wintermann (Knieverletzung) und Fabian Lindenschmidt (Innenbandriss). Dazu kommen mit Simon Hüer, der sich im Pokalspiel gegen Wilhelmshaven das Schlüsselbein gebrochen hat, und Junior Kone, Zerrung am vergangenen Wochenende, zwei weitere wichtige Akteure der Mannschaft.

Grundsätzlich blickt man dennoch positiv auf das Auswärtsspiel am Sonntag und fährt mit guten Erinnerungen nach Wolfsburg. Am Anfang der laufenden Saison war man ebenfalls im Achtelfinale des Krombacher Niedersachsenpokals zu Gast in der Autostadt und konnte durch einen 3:1 Sieg in das Viertelfinale einziehen.

Alles oder nichts

Für beide Teams geht es um viel: Der Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga Niedersachsen ist schon zu diesem noch frühen Zeitpunkt der Saison in vollem Gange, und jeder Punkt zählt. Ein Sieg könnte für beide Mannschaften nicht nur drei wertvolle Zähler, sondern auch einen psychologischen Vorteil mit sich bringen.

Die Partie im Lupo-Martini-Stadion verspricht, spannend und nervenaufreibend zu werden. Fans beider Mannschaften hoffen auf ein mitreißendes Spiel und vor allem auf den ersten Schritt in eine hoffentlich erfolgreiche Serie.

Unsere Mannschaft hat am vergangenen Wochenende mit einer spektakulären Aufholjagd gegen den MTV Wolfenbüttel gezeigt was in ihr steckt und möchte den Schwung nun mitnehmen und alles reinwerfen, um sich eine tolle Ausgangssituation für das Emslandderby am darauf folgenden Spieltag zu erarbeiten.