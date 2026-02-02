SV Holthausen Biene trauert um Hermann-Josef „Büb“ Kues

Der SV Holthausen Biene 1931 e.V. trauert um seinen langjährigen Wegbegleiter und Ehrenamtlichen Hermann-Josef „Büb“ Kues. Mit ihm verliert der Verein ein Mitglied, das den SV Holthausen Biene über viele Jahrzehnte hinweg begleitet und nachhaltig mitgeprägt hat.

Hermann-Josef Kues war dem Verein in besonderer Weise verbunden. Ob als engagierter Ehrenamtlicher, als Mitgestalter des Vereinslebens oder über viele Jahre hinweg als feste Größe rund um die Heimspiele am Biener Busch – sein Einsatz war stets selbstverständlich und von großer Verlässlichkeit geprägt.

Bekanntes Gesicht an Spieltagen

Besonders vielen Mitgliedern, Spielern und Zuschauern war „Büb“ Kues durch seine langjährige Tätigkeit rund um das Heimspiel-Tippspiel bekannt. Mit viel Herzblut, seiner Nähe zu den Menschen und einem offenen Ohr für alle war er ein vertrautes Gesicht an Spieltagen und ein fester Bestandteil der Vereinsgemeinschaft.