SV Holthausen Biene steigt nach Niederlage ab

Die Partie am Biener Busch nahm früh eine klare Richtung. Tim Friedrich brachte Hildesheim bereits in der 4. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Maximilian Kohl in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auf 2:0 (45.+1). Direkt nach Wiederanpfiff verschärfte sich die Lage für die Gastgeber weiter: Ein Eigentor von Calvin Ransbury bedeutete das 0:3 (47.). Mohammad Baghdadi sorgte in der 58. Minute mit dem vierten Treffer für die Vorentscheidung.

Späte Ergebniskorrektur ohne Wirkung

Erst in der Schlussphase gelang dem SV Holthausen Biene eine Reaktion. David Elfert verkürzte in der 80. Minute auf 1:4, ehe Junior Razack Koné fünf Minuten später den zweiten Treffer nachlegte (85.). Am Ausgang der Partie änderte dies jedoch nichts mehr.