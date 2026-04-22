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SV Holthausen Biene steigt nach Niederlage ab
2:4 im Nachholspiel besiegelt sportlichen Abstieg – Hildesheim rückt auf Rang vier vor
Der SV Holthausen Biene hat nach der 2:4-Heimniederlage gegen VfV Borussia 06 Hildesheim keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Der Aufsteiger bleibt Tabellen-15. mit 13 Punkten, während die Gäste ihre Position in der Spitzengruppe festigen.
Die Partie am Biener Busch nahm früh eine klare Richtung. Tim Friedrich brachte Hildesheim bereits in der 4. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Maximilian Kohl in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auf 2:0 (45.+1). Direkt nach Wiederanpfiff verschärfte sich die Lage für die Gastgeber weiter: Ein Eigentor von Calvin Ransbury bedeutete das 0:3 (47.). Mohammad Baghdadi sorgte in der 58. Minute mit dem vierten Treffer für die Vorentscheidung.
Späte Ergebniskorrektur ohne Wirkung
Erst in der Schlussphase gelang dem SV Holthausen Biene eine Reaktion. David Elfert verkürzte in der 80. Minute auf 1:4, ehe Junior Razack Koné fünf Minuten später den zweiten Treffer nachlegte (85.). Am Ausgang der Partie änderte dies jedoch nichts mehr.
Mit dem Auswärtssieg verbessert sich VfV Borussia 06 Hildesheim auf 43 Punkte und Rang vier. Die Mannschaft bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen. Der SV Holthausen Biene hingegen verharrt nach der 18. Saisonniederlage bei 13 Punkten und bleibt auf Platz 15.
Durch die Niederlage ist der Abstieg des Aufsteigers vorzeitig besiegelt. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze ist bei noch ausstehenden Spielen nicht mehr aufzuholen. Für Holthausen Biene endet damit eine schwierige Saison, während Hildesheim seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauert.