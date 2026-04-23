SV Holthausen Biene ordnet Trainerteam neu

– Foto: René Diebel

Der SV Holthausen Biene stellt sich im Trainerteam für die kommende Saison neu auf. Mit Oliver „Olli“ Krüssel übernimmt ein neuer Torwarttrainer, während Dennis Büttner den Verein auf eigenen Wunsch verlässt.

Der SV Holthausen Biene hat eine personelle Veränderung im Trainerstab bekanntgegeben. Oliver „Olli“ Krüssel wird künftig als Torwarttrainer am Biener Busch tätig sein. Der 32-Jährige bringt Erfahrung aus seiner aktiven Laufbahn mit und soll insbesondere die Weiterentwicklung der Torhüter gezielt vorantreiben. Mit dieser Entscheidung setzt der Verein einen Schwerpunkt auf die Ausbildung und Stabilisierung im defensiven Bereich.

Abschied nach engagierter Arbeit

Im Zuge der Neuausrichtung steht zugleich der Abschied von Dennis Büttner fest. Der bisherige Trainerteam-Mitglied verlässt den Verein zum Saisonende auf eigenen Wunsch. Der SV Holthausen Biene würdigt seine Tätigkeit als engagiert und wertvoll für die sportliche Entwicklung der Mannschaft.