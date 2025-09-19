– Foto: VfV Hildesheim

SV Holthausen Biene gastiert im Friedrich-Ebert-Stadion Schweres Auswärtsspiel gegen den VfV Hildesheim Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. VfV Hildesh. Holt. Biene

Hildesheim, Deutschland – Wenn die Oberliga Niedersachsen am siebten Spieltag ruft, stehen sich der VfV Hildesheim und der SV Holthausen-Biene gegenüber. Beide Teams wollen für ein Erfolgserlebnis sorgen und den eigenen Ansprüchen gerecht werden. Unsere Mannschaft macht sich mit Sicherheit als Außenseiter auf die lange Auswärtsfahrt, weiß aber durchaus auch über die Möglichkeiten Bescheid und vertraut auf die eigenen Stärken. Auf Seiten der Gäste aus Holthausen Biene zeigt die Stimmung eine positive Tendenz. Nach einem Saisonstart, der die Erwartungen nicht erfüllen konnte, zeigte man sich zuletzt mit zwei guten Auftritten deutlich verbessert. „Schon in Rehden haben wir ein ordentliches Auswärtsspiel gezeigt, ohne die Leistung zu belohnen und uns auf fremden Platz deutlich verbessert gezeigt als noch zu vor", so Teammanager Jannis Bolk.

Am vergangenen Sonntag gegen den SV Wilhelmshaven hatte unsere Mannschaft eine großartige Moral bewiesen und hätte über den gesamten Spielverlauf gesehen auch mehr verdient. Wir haben gezeigt, dass wir mit allen Mannschaften in der Liga mithalten können, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen. Dafür müssen wir aber von Woche zu Woche auf dem Trainingsplatz fokussiert und akribisch arbeiten“, so Trainer Hennig Schmidt. Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften terminiert aus dem Jahr 2012, ebenfalls in der Oberliga Niedersachsen, als wir am heimischen Biener Busch 2:0 gewinnen konnten. Die heutigen Voraussetzungen und Ambitionen sind natürlich aber ganz andere. Unser Gegner aus Hildesheim hat sich als feste Größe in der Oberliga, mit Ausflügen in den letzten Jahren bis in die Regionalliga, etabliert.