SV Holthausen Biene gastiert im Friedrich-Ebert-Stadion

Hildesheim, Deutschland – Wenn die Oberliga Niedersachsen am siebten Spieltag ruft, stehen sich der VfV Hildesheim und der SV Holthausen-Biene gegenüber. Beide Teams wollen für ein Erfolgserlebnis sorgen und den eigenen Ansprüchen gerecht werden. Unsere Mannschaft macht sich mit Sicherheit als Außenseiter auf die lange Auswärtsfahrt, weiß aber durchaus auch über die Möglichkeiten Bescheid und vertraut auf die eigenen Stärken.
Auf Seiten der Gäste aus Holthausen Biene zeigt die Stimmung eine positive Tendenz. Nach einem Saisonstart, der die Erwartungen nicht erfüllen konnte, zeigte man sich zuletzt mit zwei guten Auftritten deutlich verbessert. „Schon in Rehden haben wir ein ordentliches Auswärtsspiel gezeigt, ohne die Leistung zu belohnen und uns auf fremden Platz deutlich verbessert gezeigt als noch zu vor", so Teammanager Jannis Bolk.
Am vergangenen Sonntag gegen den SV Wilhelmshaven hatte unsere Mannschaft eine großartige Moral bewiesen und hätte über den gesamten Spielverlauf gesehen auch mehr verdient. Wir haben gezeigt, dass wir mit allen Mannschaften in der Liga mithalten können, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen. Dafür müssen wir aber von Woche zu Woche auf dem Trainingsplatz fokussiert und akribisch arbeiten“, so Trainer Hennig Schmidt.
Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften terminiert aus dem Jahr 2012, ebenfalls in der Oberliga Niedersachsen, als wir am heimischen Biener Busch 2:0 gewinnen konnten. Die heutigen Voraussetzungen und Ambitionen sind natürlich aber ganz andere. Unser Gegner aus Hildesheim hat sich als feste Größe in der Oberliga, mit Ausflügen in den letzten Jahren bis in die Regionalliga, etabliert.
Natürlich gehen wir als Außenseiter in dieses schwere Auswärtsspiel, sehen uns aber nicht als chancenlos. Wir wollen weiterhin den Fokus auf eine kompakte Defensive mit schnellen Umschaltmomenten legen und unsere Chancen in der Offensive effizient nutzen. Der Schwung vom vergangenen Wochenende soll mitgenommen und sich der Respekt weiter erarbeitet werden. Wir kommen so langsam in der Liga an und wollen dieses auch auf fremden Platz unter Beweis stellen.
Dazu beitragen soll auch wieder Daniel Olthoff, der in dieser Woche wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen ist und mit seiner Erfahrung eine zusätzliche Alternative in der Defensive darstellt. Christopher Schmitz hingegen wird durch seine 5. Gelbe Karte gegen den SV Wilhelmshaven an diesem Wochenende nur zuschauen können.
Ausblick: Ein Kick, bei dem die Voraussetzungen und Rollen auf dem Papier eigentlich klar verteilt sein sollten. Wer am Ende die nassen Trikots trocknet und die drei Punkte mitnimmt, wird sich vor allem durch klare Strukturen, effiziente Chancenverwertung und Kampfgeist in Zweikämpfen entscheiden. Der Anpfiff im großen Friedrich-Ebert-Stadion vom VfV Hildesheim mit einer Kapazität von bis zu 6.000 Zuschauern verspricht eine interessante Auseinandersetzung zum 7. Spieltag der Oberliga Niedersachsen.