SV Holthausen Biene erweitert die medizinische Abteilung!

v.l. Dr. Peter Korte, Michelle Bauma, Dr. Sebastian Gierets – Foto: SV Holthausen Biene 1931 e.V.

Der SV Holthausen Biene freut sich, eine spannende Neuerung bekannt zu geben: Die Erweiterung und Professionalisierung der medizinischen Abteilung, die speziell auf die Bedürfnisse unserer Spielerinnen und Spieler zugeschnitten ist. Mit dieser Kooperation möchten wir die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Spieler fördern und gewährleisten. Zur Unterstützung arbeiten wir in Zukunft mit zwei erfahrenen Ärzten zusammen, die ab sofort für die medizinische Betreuung unserer Mannschaft zuständig sind. Sie werden bei Verletzungen, Vorsorgeuntersuchungen und Rehabilitationsmaßnahmen eng mit den Spielern, Trainern und vor allem unserer Physiotherapeutin Michelle Bauma im Austausch stehen, um eine schnelle und professionelle Behandlung sicherzustellen.

Mit Dr. med. Peter Korte als Chefarzt der Orthophädie/Unfallchirugie des Hümmling Hospital Sögel und Sebastian Gierets als leitender Oberarzt sind wir besonders stolz, zwei äußerst erfahrene und hochqualifizierte Mannschaftsärzte in unserem Team begrüßen zu dürfen. Gerade Sebastian Gierets verfügt über sehr viel Erfahrung im emsländischen Sportbereich durch seine Stationen beim SV Meppen oder auch der HSG Nordhorn-Lingen. Peter Korte, Bruder unseres sportlichen Leiters Joachim Korte, hat uns auch bereits in der Vergangenheit unterstützt und einige unserer Spieler bei Verletzungen behandelt.