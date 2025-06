SV Holthausen-Biene bindet zwei Leistungsträger für die Oberliga

Der SV Holthausen-Biene treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison in der Oberliga Niedersachsen voran und hat zwei zentrale Figuren langfristig an den Verein gebunden. Wie der Club mitteilte, bleiben sowohl Marcel Mentrup als auch Daniel Olthoff über den Sommer hinaus Teil des Aufsteigerkaders.

Mentrup, der im Sommer 2020 vom VfR Voxtrup nach Biene wechselte, hat sich in den vergangenen vier Spielzeiten als einer der prägenden Offensivakteure des Teams etabliert. Neben seiner Torgefahr überzeugte der 28-Jährige durch Vorlagen und wiederholt spielentscheidende Aktionen in Drucksituationen. „Ein echter Unterschiedsspieler“, so der Verein – und einer, der sich laut Klubführung mit dem SV Biene voll identifiziere.

Daniel Olthoff gehört bereits seit 2019 zur Biener Mannschaft. Der Defensivspieler kam von Eintracht Rheine und gilt als ruhiger, aber verlässlicher Führungsspieler. Besonders geschätzt werden seine kompromisslose Zweikampfführung und seine Konstanz – auf wie neben dem Platz. „Olti ist einfach da, wenn man ihn braucht“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.