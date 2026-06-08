SV Hollenstede feiert Meisterschaft und Kreisliga-Aufstieg Kreisliga-Rückkehr nach 25 Jahren von Michael Eggert · Heute, 21:27 Uhr · 0 Leser

Grenzloser Jubel beim Team und Anhang des SV Hollenstede – Foto: Guido Richter

Grenzenloser Jubel beim SV Hollenstede und nicht endende Feierlichkeiten. Der SV Hollenstedt hat eine überragende Saison mit der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Kreisliga gekrönt. Für die Hollenstedter ist der Erfolg von besonderer Bedeutung, denn zuletzt spielte der Verein im Jahr 2001 in der Kreisliga.

Mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 126:31 Treffern stellte der SC Hollenstedt sowohl die beste Offensive als auch eine der stärksten Defensivreihen der Liga. Hinter dem neuen Meister belegte der SV Grafeld den zweiten Platz, während sich der SC Achmer Rang drei sicherte. Bemerkenswert: Gegen den Tabellenzweiten Grafeld musste Hollenstedt beide direkten Duelle mit 2:3 und 1:3 verloren geben. Gegen Achmer holte der Meister dagegen vier Punkte. Nach einem 3:3 im Hinspiel setzte sich Hollenstedt im Rückspiel deutlich mit 3:0 durch.

Maßgeblichen Anteil am Titelgewinn hatten die Offensivkräfte des Teams. Bester Torschütze war Justus Reinermann mit herausragenden 34 Treffern. Dahinter folgten Jan Schumacher mit 24 Toren sowie Simon Reinermann mit 16 Treffern. Auch im Kreispokal wusste die Mannschaft zu überzeugen. Der Weg führte bis ins Viertelfinale, wo erst gegen den Kreisligisten SV Bad Rothenfelde Endstation war.

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg ist die Kontinuität im Verein. Trainer Ingo Hopster steht seit drei Jahren an der Seitenlinie und formte aus der Mannschaft ein echtes Spitzenteam. Teammanager Markus Giese begleitet den Verein bereits seit fünf Jahren und hat die Entwicklung maßgeblich mitgestaltet.

Trainer Ingo Hopster – Foto: Fupa