SV Holdorf verpflichtet Torhüter Leo Witte

Der SV Holdorf verstärkt sein Torwart-Team für die kommende Saison. Mit Leo Witte kommt ein talentierter 20-jähriger Schlussmann vom TV Dinklage, der künftig das SVH-Tor hüten wird.

Der Verein und die Verantwortlichen zeigen sich begeistert über die Verpflichtung: „Schön, dass du da bist, Leo! Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und spannende gemeinsame Zeit“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.