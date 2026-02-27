Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SV Holdorf verpflichtet Tobias Middel
26-jähriger Verteidiger wechselt im Sommer vom TuS Lemförde in die Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4
Der SV Holdorf treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit voran und hat Tobias Middel verpflichtet. Das teilte der Bezirksligist aus der Weser-Ems Staffel 4 über seine Vereinskanäle mit.
Der 26 Jahre alte Verteidiger wechselt im Sommer vom TuS Lemförde nach Holdorf. Dort soll er künftig die Defensive verstärken. Weitere Details zur Vertragslaufzeit oder zu den Hintergründen des Wechsels nannte der Verein nicht.