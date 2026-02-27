 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

SV Holdorf verpflichtet Tobias Middel

26-jähriger Verteidiger wechselt im Sommer vom TuS Lemförde in die Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4

von red · Heute, 09:01 Uhr · 0 Leser
– Foto: SV Holdorf

Der SV Holdorf treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit voran und hat Tobias Middel verpflichtet. Das teilte der Bezirksligist aus der Weser-Ems Staffel 4 über seine Vereinskanäle mit.

Der 26 Jahre alte Verteidiger wechselt im Sommer vom TuS Lemförde nach Holdorf. Dort soll er künftig die Defensive verstärken. Weitere Details zur Vertragslaufzeit oder zu den Hintergründen des Wechsels nannte der Verein nicht.