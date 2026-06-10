SV Holdorf sichert sich die Dienste von Ianis-Marian Petre

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Der SV Holdorf treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und hat mit Ianis-Marian Petre den nächsten Neuzugang präsentiert. Der 20-Jährige wechselt vom TSV Wetschen zum Bezirksligisten aus dem Oldenburger Münsterland.

Petre und Holdorfs Trainer Artur Zimmermann kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit beim TSV Wetschen. Dadurch kam der Kontakt zwischen Spieler und Verein schnell zustande. Künftig soll der Offensivspieler vor allem auf den Außenbahnen für neue Impulse sorgen.

Auf dem Flügel fühlt sich der 20-Jährige am wohlsten und wird dort seine Stärken in die Mannschaft des SV Holdorf einbringen. Mit der Verpflichtung setzt der Bezirksligist seinen Kurs fort, den Kader für die kommende Spielzeit gezielt zu verstärken.