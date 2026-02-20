SV Hohentengen: "Wollten ein paar Punkte mehr auf dem Konto haben"

– Foto: Nicole Halder

Der SV Hohentengen geht als Tabellen-Sechster in die Rückrunde der Bezirksliga Oberschwaben. Nach einer soliden, aber schwankenden Vorrunde spricht Trainer Christian Lehr über Flexibilität im Winter, interne Konkurrenz – und die Sehnsucht nach einem Pokalerfolg.

Immerhin konnte der Bezirksligist ausweichen: „Wir konnten zum Glück einige Male den Kunstrasenplatz in Neufra für Trainings buchen. Das Highlight der Vorbereitung war sicher unser Trainingslager in Freiburg vom 30.01.2026 – 01.02.2026.“ Möglich gemacht hatte es der ehemalige Coach Fabian Beckert, der die Reise organisierte.

Winter unter erschwerten Bedingungen Eine klassische Vorbereitung war in diesem Winter kaum möglich. „Spezielle Schwerpunkte haben wir in der Wintervorbereitung dieses Mal nicht gelegt, da das Wetter für die Trainingsplanung extrem viel Flexibilität voraussetzt“, erklärt Christian Lehr. „In den ersten Wochen war ein Training auf dem Platz nicht zu denken – auch jetzt gerade macht es das Wetter unmöglich auf unserem Rasenplatz zu trainieren.“

Das Kernproblem lag weniger in einzelnen Ausrutschern als in fehlender Stabilität: „Leider waren wir in der Vorrunde zu inkonstant und hatten zu viele Schwankungen in den Ergebnissen und vor allem in den Leistungen.“ Die Bilanz von 9 Siegen, 3 Remis und 6 Niederlagen unterstreicht dieses Auf und Ab.

Solide, aber zu inkonstant Mit 30 Punkten aus 18 Spielen belegt der SV Hohentengen Rang sechs der Tabelle. „Grundsätzlich sind wir nicht unzufrieden“, sagt Lehr, schiebt jedoch nach: „Trotzdem hatten wir uns vorgenommen ein paar Punkte mehr auf dem Konto zu haben.“

Ankommen nach dem Abstieg



„Als Absteiger aus der Landesliga ist es sicher nicht ganz leicht in der neuen Liga anzukommen“, betont Lehr. Hinzu kam die strukturelle Veränderung: „Auch aufgrund der Zusammenlegung der Bezirke Donau und Riss.“ Viele Gegner seien eine Unbekannte gewesen.

Umso wichtiger sei es gewesen, genügend Punkte zu sammeln, um immer einen gewissen Abstand zu den hinteren Regionen der Tabelle zu vermeiden.

Großer Kader, schwierige Entscheidungen



Interne Konkurrenz sorgte ebenfalls für Herausforderungen. „Durch den großen Kader, den wir zu Beginn der Vorrunde hatten, mussten Lukas und ich als Trainer die ein oder andere unangenehme Entscheidung treffen“, sagt Lehr. „Die Trainingsbeteiligung war immer extrem hoch, sodass jeder Spieler auch den Anspruch hatte, in der ersten Elf zu stehen.“ Eine komfortable, aber manchmal auch heikle Situation.

Blick nach oben – Pokal im Fokus



Der Abstand nach ganz vorne ist beträchtlich. Spitzenreiter FC Mengen steht nach 18 Spielen bei 46 Punkten, die SGM Ummendorf/Fischbach folgt mit 41. „Der Abstand auf die ersten beiden Tabellenplätze ist sicherlich zu hoch“, räumt Lehr ein.

Dennoch formuliert er klare Ziele: „Wir wollen natürlich so viele Punkte wie möglich sammeln und versuchen noch den ein oder anderen Platz nach vorne zu klettern. Zusätzlich wollen wir versuchen unser Spiel weiter zu verbessern und konstanter zu werden. Auch im Pokal sind wir ja noch dabei. Hier wollen wir auf jeden Fall so weit wie möglich kommen, auch wenn wir mit Ummendorf/Fischbach jetzt einen starken Gegner zugelost bekommen haben.“ Die Motivation ist greifbar: „Wir wissen auf jeden Fall, wie schön ein Pokalerfolg ist – das ist definitiv ein Ziel für die Rückrunde.“

Veränderungen im Kader



Personell gibt es Bewegung. „Niklas Häberle hat uns wieder verlassen und ist zu seinem Heimatverein FV Bad Saulgau zurückgewechselt.“ Dafür steht ein Rückkehrer bereit: „Manuel Sommer wird uns in der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen.“

Meisterfrage und Abstiegssorgen



Im Titelrennen sieht Lehr einen klaren Favoriten: „Der FC Mengen hat eine überragende Vorrunde ohne Niederlage gespielt und 46 Punkte geholt. Daher wird die Meisterschaft wahrscheinlich auch nur über sie führen.“

Im Tabellenkeller bleibt es angespannt. „Durch die vielen Absteiger darf sich wahrscheinlich niemand zu sicher sein“, mahnt Lehr.