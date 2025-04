SV Hohentengen verpflichtet Offensivtalent Nico Zimmermann

In der laufenden Saison belegt der SV Hohentengen aktuell mit 13 Punkten aus 13 Spielen den zehnten Platz in der Abstiegsrunde der Landesliga Staffel 4. Nach der 0:2 Niederlage am vergangenen Wochenende verbleiben dem Team noch neun Partien um den Klassenerhalt zu sichern. Nach dem heutigen Nachholspiel gegen den Tabellenfünften Türkspor Neu-Ulm, wartet am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel beim Tabellendritten SV Mietingen eine weitere schwierige Aufgabe auf den SVH.



Hier die komplette Mitteilung des SV Hohentengen:

"Der SV Hohentengen stellt die Weichen für die Zukunft und begrüßt mit Nico Zimmermann den ersten vielversprechenden Neuzugang. Der 19-jährige Offensivspieler stößt zur neuen Saison zum Kader der ersten Mannschaft und soll künftig für frischen Wind in der Offensive sorgen.

Zimmermann gilt als variabel einsetzbarer Angreifer mit ausgeprägtem Offensivdrang und hoher Spielintelligenz. Mit seinem Wechsel zum SV Hohentengen möchte er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. „Mit Nico gewinnen wir einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler, der großes Potenzial mitbringt und hervorragend in unser Konzept passt“, so die sportliche Leitung des SVH. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass er unser Offensivspiel bereichern wird.“

Der gesamte Verein heißt Nico Zimmermann herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start in der Rot-Weißen Familie.





Restprogramm SV Hohentengen

15. Spieltag: (A) SV Mietingen (3.)

16. Spieltag: (H) FV Olympia Laupheim (1.)

17. Spieltag: (A) Türkspor Neu-Ulm (5.)

18. Spieltag: (H) SV Oberzell (9.)

19. Spieltag: (A) TSG Ehingen (12.)

20. Spieltag: (A) FV Biberach/Riß (2.)

21. Spieltag: (H) TSV 1889 Buch (7.)

22. Spieltag: (A) SV Ochsenhausen (11.)