SV Hohentengen – SV Uttenweiler 1:5

Früh ging der Gastgeber in der 7. Minute in Führung. Stefan Maurer traf zum 1:1 zugunsten des SV Uttenweiler (24.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Pascal Volz in der 28. Minute. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der SVU einen knappen Vorsprung herausgespielt. Volz schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (56.). Für das 4:1 des SVU sorgte Jochen Gulde, der in Minute 83 zur Stelle war. Pascal Haberbosch gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Elf von Coach Florian Geiselhart (90.). Schließlich strich der SV Uttenweiler die Optimalausbeute gegen den SV Hohentengen ein. Die Blau-Weißen bleiben weiterhin ohne Niederlage. Bisher haben sie fünf Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Es spielten:

Philipp Keckeisen – Pascal Haberbosch, Stefan Maurer, Florian Geiselhart, Felix Kötzle (86. Jonas Birk), Julian Beck (84. Florian Dornfried), Daniel Schmid, Pascal Volz (72. Kevin Schelkle), Timo Schmid, Jens Liebhart, Jochen Gulde