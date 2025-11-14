 2025-10-30T14:25:35.653Z

SV Hohentengen siegt klar – Kai Remensperger trifft doppelt

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 15. Spieltags

BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Mit einer starken Vorstellung hat der SV Hohentengen den heutigen Auftakt des 15. Spieltags der Bezirksliga Oberschwaben erfolgreich gestaltet. Beim 4:1-Auswärtssieg bei der SG Ertingen/Binzwangen überzeugte der Absteiger.

---

Heute, 19:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
1
4
Abpfiff

Der SV Hohentengen ging bereits in der 11. Minute durch Kai Remensperger in Führung. Nach dem frühen Rückstand tat sich die SG Ertingen/Binzwangen schwer, ins Spiel zu finden, und musste auch nach dem Seitenwechsel die Überlegenheit der Gäste anerkennen. Lukas Stützle erhöhte in der 52. Minute auf 2:0, ehe Laurin Birkhofer nur fünf Minuten später mit dem Anschlusstreffer Hoffnung aufkeimen ließ. Diese währte jedoch nur kurz, denn erneut Kai Remensperger stellte in der 62. Minute den alten Abstand wieder her. Fabian Baur sorgte schließlich in der 78. Minute mit dem 4:1 für die Entscheidung.

---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
14:30live

Gutenzell seht nach der Niederlage in Krauchenwies knapp vor der Abstiegszone und braucht im Derby ein Erfolgserlebnis, um nicht noch tiefer hineingezogen zu werden. Kirchberg verpasste zuletzt durch die knappe Niederlage in Blönried den Sprung unter auf Platz sechs und möchte nach vier Spielen ohne Sieg wieder in die Erfolgsspur zurückehren.
----

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
14:30

Ochsenhausen spielte zuletzt 1:1 in Hohentengen und ist nun schon seit vier Spielen ungeschlagen. Die Gäste kommen nach dem 3:2 über Kirchberg mit gestärktem Selbstbewusstsein, liegen aber weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel: Ochsenhausen will sich ins obere Mittelfeld absetzen, Blönried braucht Punkte für den Klassenerhalt.
---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
14:30

Im Kellerduell Bad Saulgau gegen Rot ist ein Duell ums sportliche Überleben. Der FV Bad Saulgau kassierte zuletzt eine klare Niederlage in Hundersingen und steht bei nur elf Punkten, während Rot (vier Punkte) das Tabellenende ziert. Ein Sieg ist für beide Mannschaften Pflicht, sonst droht der Rückstand auf das rettende Ufer weiter zu wachsen.
---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
14:30

Eberhardzell schöpfte zuletzt beim 2:1 in Steinhausen Hoffnung, steht aber weiterhin auf dem vorletzten Platz. Mit den Sportfreunden Hundersingen (Platz 11) reist nun ein Gegner an, der nach dem 5:2 gegen Bad Saulgau im Aufwind ist. Die Partie dürfte physisch und kampfbetont werden. Für beide Teams zählt nur ein Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.
---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
FC Mengen
FC MengenMengen
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
14:30

Tabellenführer FC Mengen bleibt die Konstante der Liga und will seine beeindruckende Serie gegen Steinhausen fortsetzen. Die Gäste verloren zuletzt unglücklich gegen Eberhardzell und müssen beim Spitzenreiter eine außergewöhnliche Leistung abrufen. Mengen ist zu Hause ungeschlagen, Steinhausen kämpft darum nicht weiter abzurutschen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.
---

So., 16.11.2025, 15:15 Uhr
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
15:15

Dieses Duell hat es in sich: Der formstarke SV Sulmetingen empfängt Uttenweiler zum Duell zweier Teams mit Ambitionen auf die Spitzenränge. Die Gastgeber, aktuell zwei Punkte vor Uttenweiler, kommen mit dem Selbstvertrauen eines 6:2 in Sigmaringen und wollen ihre Serie ausbauen. Uttenweiler hingegen verlor 0:4 gegen Mengen und will eine Reaktion zeigen. Für beide Mannschaften ist das Spiel ein weiterer Gradmesser.
---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
14:30

Das Spitzenspiel des Wochenendes: Ringschnait empfängt den punktgleichen SV Sigmaringen. Beide Mannschaften trennt nur ein Torverhältnis, beide zeigten zuletzt Licht und Schatten – Ringschnait mit einem 1:1 gegen Ummendorf, Sigmaringen nach der 2:6-Heimpleite gegen Sulmetingen auf Wiedergutmachung aus. Die Tagesform könnte in diesem Duell entscheiden.
---

Morgen, 14:30 Uhr
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
14:30live

Krauchenwies geht mit Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten. Nach dem 3:1 gegen Gutenzell trifft der FC nun auf den Favoriten aus Ummendorf, der beim 1:1 gegen Ringschnait leicht an Boden verlor. Für Ummendorf geht es darum, im Kampf um die Spitze an Mengen dranzubleiben, während Krauchenwies (27 Punkte) mit einem Sieg oben anklopfen kann.


