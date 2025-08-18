SV Hohenlinden will unter die Top Fünf – Torjäger Fuchs kehrt zurück

Mit einem nahezu unveränderten Kader und dem Trainerduo Sebastian Ittlinger und Valentin Katterloher geht der SV Hohenlinden in seine zweite Kreisklassensaison nach dem Aufstieg.

Lediglich Matthias Frick wird nach seinem Karriereende in der ersten Mannschaft als Verteidiger, Routinier und Integrationsfigur bei den Herlinern fehlen. Dem Vernehmen nach sind aber seine Fußballschuhe noch nicht ganz entsorgt im Kreither Wald, als Aushilfe in der Reserve sieht der Hohenlindener Fan den „Fricky“ vielleicht doch noch ab und zu auf dem Feld dirigieren.

Einen, allerdings nicht wirklich neuen Zugang verzeichnete der SVH mit Max Attenberger aber dann doch. Der Linksverteidiger kehrte bereits vor einem halben Jahr zu seinem Heimatverein zurück nach den Bezirksligastationen in Siegsdorf und Forstinning, greift nun aber mit gesundem Ehrgeiz wieder in der ersten Mannschaft an. Sicher eine Verstärkung für die Kreisklasse, auch Christian Reiser sollte sich nun endgültig akklimatisiert haben.