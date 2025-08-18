SV Hohenlinden will unter die Top Fünf – Torjäger Fuchs kehrt zurück

Mit einem nahezu unveränderten Kader und dem Trainerduo Sebastian Ittlinger und Valentin Katterloher geht der SV Hohenlinden in seine zweite Kreisklassensaison nach dem Aufstieg.
Lediglich Matthias Frick wird nach seinem Karriereende in der ersten Mannschaft als Verteidiger, Routinier und Integrationsfigur bei den Herlinern fehlen. Dem Vernehmen nach sind aber seine Fußballschuhe noch nicht ganz entsorgt im Kreither Wald, als Aushilfe in der Reserve sieht der Hohenlindener Fan den „Fricky“ vielleicht doch noch ab und zu auf dem Feld dirigieren.
Einen, allerdings nicht wirklich neuen Zugang verzeichnete der SVH mit Max Attenberger aber dann doch. Der Linksverteidiger kehrte bereits vor einem halben Jahr zu seinem Heimatverein zurück nach den Bezirksligastationen in Siegsdorf und Forstinning, greift nun aber mit gesundem Ehrgeiz wieder in der ersten Mannschaft an. Sicher eine Verstärkung für die Kreisklasse, auch Christian Reiser sollte sich nun endgültig akklimatisiert haben.
„Leider wird uns Raul Simian nach seinem Meniskusriss die ganze Vorrunde nicht zur Verfügung stehen“, bedauert Abteilungsleiter Falk Hüniger den Ausfall des technisch beschlagenen Herliner Mittelfeldakteurs. Dafür wird Manuel Fuchs als gefährlichste Offensivwaffe nach einem Mittelfußbruch wohl wieder mit Beginn der Punktspiele zur Verfügung stehen.
„Wir wollen mit der ersten Mannschaft unter die ersten Fünf. Und bei der zweiten ist der Aufstieg das klare Ziel“, umreißt Hüniger die Ambitionen der beiden Herrenteams. Hierzu soll auch Georg Empl als neu verpflichteter Konditions- und Athletiktrainer seinen Teil beitragen.
Vielleicht noch nicht die große Aussagekraft beinhalteten die ersten Vorbereitungspartien. Der Auftritt beim Turnier in Wörth verlief eher enttäuschend, gegen den FC Langengeisling und die SpVgg Eichenkofen (beides A-Klassisten) sprangen jeweils knappe Siege heraus. Vor dem Punktspielauftakt am Sonntag, 24. August – gleich mit dem Derbykracher gegen den VfB Forstinning II – tritt der SVH noch im Totopokal gegen den TSV Trudering am Dienstag, 19. August, an.