SV Hohenlinden und Oberpframmern trennen sich im Spitzenspiel 1:1

Neun Spiele, neun Siege: Mit dieser gleich lautenden Bilanz gingen die beiden Reserven des SV Hohenlinden und TSV Oberpframmern ins Spitzenspiel der C-Klasse 6 (München). Und mit dem 1:1-Remis am Ende wahrten beide ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit, auch wenn die Hausherren knapp an einer Niederlage entlangschlitterten. „Für uns war der Punkt mehr als glücklich. Oberpframmern müsste zur Halbzeit schon 3:0 vorne sein“, erklärte Hohenlindens Trainer Robert Wimmer.

Eigentlich war es eher ein Kampf denn ein Fußballspiel auf dem schon durch das Kreisklasse-Vorspiel zwischen dem SVH und Grafing bei Dauerregen umgepflügten Rasen. Selbst die Ausführung eines Eckballs geriet zur ernsthaften Prüfung der Standfestigkeit der Akteure. Besser zurecht mit den Bedingungen kamen auf alle Fälle die Gäste. „Das gab von Anfang bis zum Ende lustige Bilder bei der Matschpartie. Und für das haben wir es überragend gespielt“, lobte Oberpframmerns Spielertrainer Julian Teschauer seine Spieler. Die aber im ersten Durchgang das Toreschießen vergaßen, Georg Leitner allein hätte die Partie bereits zum Seitenwechsel eintüten können.