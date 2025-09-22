SV Hohenlinden trotzt doppelter Unterzahl – Poing „gnadenlos“ gegen Grafing

Der TSV Poing gewinnt sein Auswärtsspiel beim TSV Grafing mit 5:1. Der Tabellenführer SV Hohenlinden verteidigt die Tabellenspitze.

Dabei hätte er sich wirklich nicht beschweren können, wenn seine Poinger bereits in der ersten Minute hinten gelegen wären. Doch Johannes Oswald und Moritz Saißrainer vergaben die Großchance zur schnellen Grafinger Führung.

Die Grafinger Aufstiegsambitionen haben mit der zweiten Niederlage im fünften Saisonspiel einen herben Dämpfer erfahren. Jubel dagegen beim TSV Poing. „Wir haben unsere Chancen gnadenlos genutzt“, freute sich Coach Stefan de Prato.

Wie Effektivität aussieht, machten anschließend die Gäste vor. „Die schießen dreimal aufs Tor und führen 3:0“, klagte Grafings Spielertrainer Georg Münch. Maximilian Urban (29./38.) und Thomas de Prato (45.+2) bestraften das mangelhafte Durchsetzungsvermögen der Heimelf. Als Martin Esterl eine Zeitstrafe kassierte, ließ Urban Tor Nummer vier folgen (58.).

Der Ehrentreffer von Quirin Kreitmaier (66.) konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Grafings Kicker einen gebrauchten Tag erwischt hatten. Zumal Thomas de Prato auch noch das 5:1 (77.) aus Poinger Sicht nachlegte. Sehr zur Freude von Bruder Stefan: „Es war eine überragende Leistung von allen, wir haben gut verteidigt. Die Jungs wissen jetzt, worauf es ankommt.“

Sein Grafinger Pendant Georg Münch hat dagegen jede Menge Arbeit vor sich: „Aufrichten ist oberste Priorität, innerlich und äußerlich.“

SV Hohenlinden mit traumhaftem Freistoß

Auch gegen den ATSV brachte der Primus ein 1:0 trotz aller Widrigkeiten über die Bühne. Hohenlinden bleibt damit souverän an der Tabellenspitze.

Mit einer gegenüber dem letzten Sieg in Haar unveränderten „Ü30-Mannschaft“, so Abteilungsleiter Falk Hüniger, startete der SVH gegen Absteiger Kirchseeon. In einer ausgeglichenen Partie sprachen die Platzherren dann mit einem traumhaften Freistoß in den rechten Winkel aus zentraler Position durch Zoran Pejic das erste Wort (44.). Zuvor hatten die Gäste während Hälfte eins schon zweimal verletzungsbedingt wechseln müssen.

Hohenlinden in doppelter Unterzahl

Einige Chancen zum 2:0 verpassten die Herliner Kicker und wären dabei in einer hitzigen Schlußphase beinahe noch bestraft worden. Nach Gelb-Rot für Alex Muzzillo und einer Zeitstrafe für Spielertrainer Sebastian Ittlinger mussten sie die letzten acht Minuten in doppelter Unterzahl überstehen, brachten den Sieg aber auch dank einer Glanztat von SVH-Schlussmann Valentin Katterloher bei einem Winkelschuss von Torjäger Danny Hahne über die Zeit.