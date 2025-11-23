SV Hohenlinden muss im Duell mit Feldkirchen improvisieren

Das Kreisklasse 6-Fußballspiel findet wegen gesperrter Plätze auf Kunstrasen beim Kirchheimer SC statt. Mehrere Hohenlindener Stammkräfte fallen aus.

Aufgrund der bereits gesperrten Fußballfelder in Feldkirchen findet die Partie zwischen dem TSV und dem SV Hohenlinden auf dem Kunstrasenplatz auf der Anlage des Kirchheimer SC statt. Der Spielbeginn erfolgt am Sonntag um 13 Uhr und damit eine halbe Stunde später als ursprünglich terminiert.

„Natürlich will der TSV unbedingt spielen. Sie haben einen Lauf, wir haben keinen“, erläutert Hohenlindens Abteilungsleiter Falk Hüniger die Klimmzüge des Kontrahenten zur Austragung der Begegnung. Mit diesem Kunstrasenfeld in Kirchheim verbinden die Hohenlindener allerdings angenehme Erinnerungen. Im Juni 2024 erfolgte gegen den Kirchheimer SC II durch einen 4:3-Sieg der Wiederaufstieg in die Kreisklasse.

Dies ist allerdings die Vergangenheit, in der Gegenwart möchte Hüniger „mit einem Sieg den zweiten Rang zurückerobern“. Angesichts der gegensätzlichen Formtendenzen ein happiges Unterfangen. Während der SVH aus den letzten sieben Partien nur einen Sieg verbuchte, rückten die Feldkirchener auf den zweiten Tabellenplatz empor und streben nach zwei Aufstiegen in Folge den dritten an.

Neben der Form plagt die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Ittlinger auch noch die Abwesenheit einiger Stammkräfte. Christian Reiser verabschiedete sich in den Urlaub, bei Dennis Klaes zwickt wieder einmal der Oberschenkel. Max Baum und Tom Küverling sind krank, dazu ist Stefan Ficklscherer privat verhindert. „Wir müssen basteln, mit Spielern aus der Reserve.“ Neben den Aufrückern hofft SVH-Fußballchef Hüniger auch auf Jacob Wossidlo als zwar trainingsfreien, aber einsetzbaren Alternativspieler.