SV Hohenlinden II dominiert Auswärtsspiel in Anzing

In einer einseitigen Partie setzte sich der SV Hohenlinden II beim FC Anzing Parsdorf III souverän durch. Vor 20 Zuschauern legten die Gäste bereits in den Anfangsminuten den Grundstein für den klaren Erfolg.

Bereits in der 5. Minute erzielte Ferdinand Winkler die frühe Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Matthias Frick per Doppelschlag in der 19. und 20. Minute. Mit einem weiteren Treffer von Ferdinand Winkler (29.) und dem Tor von Raul Simian (40.) war die Begegnung bereits zur Pause entschieden.

Im zweiten Durchgang ließ Hohenlinden das Spiel kontrolliert ausklingen. Erst in der 80. Minute gelang dem Gastgeber durch Nikola Durkovic der Ehrentreffer. Damit blieb es beim deutlichen Auswärtserfolg für die Gäste, die über weite Strecken das Spielgeschehen bestimmten.