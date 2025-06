SV Hohenlimburg verpflichtet Lahchaychi, Aweimer und Balje

Der SV Hohenlimburg treibt seine Kaderplanung voran und begrüßt drei Neuzugänge, die das Team für die Landesliga-Saison verstärken sollen. Besonders in der Defensive und Offensive erhofft sich der Verein einen Qualitätsschub.

Der SV Hohenlimburg, der in der vergangenen Saison den Abstieg aus der Westfalenliga hinnehmen musste, setzt nun auf eine gezielte Verstärkung seines Kaders für die bevorstehende Landesliga-Saison. Drei Neuzugänge werden das Team in der neuen Spielzeit tatkräftig unterstützen, darunter der Innenverteidiger Amel Balje sowie zwei Offensivspieler, Ibo Lahchaychi und Imad Aweimer.

Amel Balje, ein 1,90 Meter großer Innenverteidiger aus Hagen, ist der erste Neuzugang des SV Hohenlimburg. Der 20-jährige Balje wechselt von Concordia Wiemelhausen, wo er zuletzt in der Oberliga spielte und elf Einsätze absolvierte. Der Verein hebt hervor, dass der Defensivspieler nicht nur durch seine körperliche Präsenz und seine Zweikampfstärke beeindruckt, sondern auch durch echte Führungsqualitäten. „Amel bringt nicht nur Talent und Ehrgeiz mit, sondern auch echte Führungsqualitäten, die unserer Defensive neue Stabilität verleihen werden“, so Hohenlimburg auf ihrem Facebook-Account. Balje selbst will sich bei Hohenlimburg neu aufbauen und mit dem Team Großes erreichen.

Zudem hat der SV Hohenlimburg zwei Verstärkungen für die Offensive verpflichtet: Ibo Lahchaychi und Imad Aweimer. Lahchaychi, der mit 175 Oberliga-Spielen und zahlreichen Toren in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam gemacht hat, wechselt ebenfalls von Concordia Wiemelhausen. Der 35-jährige Offensivspieler bringt nicht nur eine hohe Spielintelligenz mit, sondern auch eine starke Präsenz auf dem Platz. „Fit wie ein Turnschuh und ein echter Führungsspieler – eine starke Verstärkung für unsere Offensive“, heißt es vom Verein. In der letzten Saison erzielte Lahchaychi in 20 Oberliga-Spielen sechs Tore.