SV Hohenlimburg: Hochkarätige Neuzugänge sind nicht spielberechtigt Angriff auf Westfalenliga-Rückkehr erleidet Rückschlag von red · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

Winterneuzugang Eray Inan (in Rot) darf aktuell nur in Testspielen für den SV Hohenlimburg auflaufen. – Foto: Sascha Skroblin

Wer auf die Wintertransfers beim SV Hohenlimburg blickt, erhält sofort den Eindruck, dass der Westfalenliga-Absteiger in der Rückrunde trotz aktuell fünf Punkten Rückstand auf Platz 1 noch eine gewichtige Rolle im Aufstiegskampf der Landesliga 2 spielen wird. Doch diese Hoffnung erhält nun einen herben Dämpfer, denn vier ambitionierte Neuzugänge werden nach aktuellem Stand erst an den letzten Spieltagen eingreifen können. Dabei handelt es sich um Raphael Schwarzer (55 Westfalenliga-Einsätze für den RSV Meinerzhagen), Niklas Fischer (langjähriger Leistungsträger der SpVg Hagen 11), Eray Inan (Torjäger des Bezirksligisten Kiersper SC, 39 Tore in 39 Partien) und den jungen Muhammet Köstereli (erstes Senioren-Halbjahr bei Ligarivale Borussia Dröschede, vorher U19 TSC Eintracht Dortmund).

Nach FuPa-Informationen ist dem SVH ein formeller Fehler unterlaufen, weswegen sechs Tage vor dem Rückrundenstart bislang keine Spielberechtigung für Pflichtspiele vorliegt. Fakt ist, dass Schwarzer beim RSV Meinerzhagen zuletzt am 2. November 2025 eingesetzt wurde und derzeit erst nach Ablauf einer sechsmonatigen Sperre ab dem 3. Mai 2026 in der Meisterschaft vom SV Hohenlimburg eingesetzt werden darf. Ähnlich lange muss SVH-Coach Yalcin Erkaya auf Köstereli (10. Mai 2026), Inan (21. Mai 2026) und Fischer (31. Mai 2026) warten. Fischer könnte damit nach derzeitigem Stand nur am letzten Spieltag mitwirken.

Auf Nachfrage erklärt Hohenlimburgs Sportlicher Leiter Murat Kaya, dass derzeit kein offizielles Statement dazu abgegeben wird. Startelf-Generalprobe ohne Neuzugänge