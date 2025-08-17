SV Hohenfurch II und TSV 1847 Weilheim weiter makellos

Der 3. Spieltag der Liga brachte Bewegung in die Tabelle. TSV 1847 Weilheim setzte sich mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen FC Wildsteig/Rottenbuch III durch und bleibt dank des besseren Torverhältnisses punktgleich mit SV Hohenfurch II an der Tabellenspitze. SG Schönach II feierte mit dem knappen 1:0-Erfolg gegen TSV Hohenpeißenberg II einen wichtigen Auswärtssieg. Mehrere Teams warten noch auf ihren ersten Einsatz, was die kommenden Spieltage besonders spannend macht.