 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht

SV Hohenfurch II und TSV 1847 Weilheim weiter makellos

TSV 1847 Weilheim besiegt FC Wildsteig/Rottenbuch III mit 3:1

Verlinkte Inhalte

B-Klasse 8 Zugspitze
Altenstadt II
TSV Weilheim
SV Lichtenau
Hohenfurch II

Der 3. Spieltag der Liga brachte Bewegung in die Tabelle. TSV 1847 Weilheim setzte sich mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen FC Wildsteig/Rottenbuch III durch und bleibt dank des besseren Torverhältnisses punktgleich mit SV Hohenfurch II an der Tabellenspitze. SG Schönach II feierte mit dem knappen 1:0-Erfolg gegen TSV Hohenpeißenberg II einen wichtigen Auswärtssieg. Mehrere Teams warten noch auf ihren ersten Einsatz, was die kommenden Spieltage besonders spannend macht.

Heute, 13:00 Uhr
FC Wildsteig/Rottenbuch
FC Wildsteig/RottenbuchFC Wildsteig/Rottenbuch III
TSV 1847 Weilheim
TSV 1847 WeilheimTSV Weilheim
1
3
Abpfiff

Mi., 10.09.2025, 19:00 Uhr
TSV Peißenberg
TSV PeißenbergPeißenberg II
FC Kosova Schongau
FC Kosova SchongauKosov Schong
19:00

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
TSV Altenstadt
TSV AltenstadtAltenstadt II
TSV Steingaden
TSV SteingadenSteingaden II
13:00

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Hohenpeißenberg
TSV HohenpeißenbergHohenpeißenb II
SG Schönach
SG Schönach SG Schönach  II
0
1
Abpfiff

Do., 25.09.2025, 19:00 Uhr
SG Lechsee
SG LechseeSG Lechsee II
SV Lichtenau Weilheim
SV Lichtenau WeilheimSV Lichtenau
19:00

Vorschau auf den 4. Spieltag:

  • SG Lechsee II (11.) vs. TSV Hohenpeißenberg II (12.) – Duell um den ersten Saisonsieg.
  • TSV Steingaden II (10.) vs. Türk Gücü Schongau (8.) – Chance für die Gäste, in die Saison zu starten.
  • FC Kosova Schongau (9.) vs. SV Hohenfurch II (1.) – Tabellenführer will Spitzenposition verteidigen.
  • TSV 1847 Weilheim (2.) vs. TSV Altenstadt II (6.) – Favoritenrolle klar verteilt.

••SG Schönach II (3.) vs. FC Wildsteig/Rottenbuch III (4.) – Verfolgerduell mit Spannungsgarantie.

Aufrufe: 017.8.2025, 16:24 Uhr
Helmut KampaAutor