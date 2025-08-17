Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
SV Hohenfurch II und TSV 1847 Weilheim weiter makellos
TSV 1847 Weilheim besiegt FC Wildsteig/Rottenbuch III mit 3:1
Der 3. Spieltag der Liga brachte Bewegung in die Tabelle. TSV 1847 Weilheim setzte sich mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen FC Wildsteig/Rottenbuch III durch und bleibt dank des besseren Torverhältnisses punktgleich mit SV Hohenfurch II an der Tabellenspitze. SG Schönach II feierte mit dem knappen 1:0-Erfolg gegen TSV Hohenpeißenberg II einen wichtigen Auswärtssieg. Mehrere Teams warten noch auf ihren ersten Einsatz, was die kommenden Spieltage besonders spannend macht.