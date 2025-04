SV Hoffeld mit Last-Minute-Sieg, irres 5:5 beim FC Blau-Weiß Bellamont

Staffel 1

1. FC Normannia Gmünd – TSV Crailsheim 1:2

Franziska Wüstner brachte den TSV Crailsheim in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit glich Daniela Klenk für die Normannia zum 1:1 aus (44.). In der 77. Minute erzielte Lea Bauer den entscheidenden Treffer zum 2:1-Auswärtssieg für Crailsheim.

FV 09 Nürtingen – TSV Münchingen II 1:1

Die Gäste aus Münchingen gingen durch Maja Zadro bereits in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Teresa Fröschle rettete den Nürtingerinnen in der 86. Minute mit ihrem späten Ausgleichstreffer einen Punkt.

TV Jebenhausen – TSV Wendlingen 4:3

Sabrina Mulke brachte Jebenhausen bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Selina Bürk erhöhte mit einem Doppelpack in der 10. und 35. Minute auf 3:0. Sabrina Trampitsch verkürzte per Foulelfmeter zunächst in der 40. Minute auf 3:1 und traf nur zwei Minuten später erneut zum 3:2 (42.). Nach der Pause stellte Mona Vogel mit dem 4:2 in der 46. Minute den alten Abstand wieder her. In der 88. Minute gelang Jenny Schmid der Anschlusstreffer zum 4:3, doch dabei blieb es.

SSG Ulm 99 – SV Hoffeld 1:2

Chiara Rottler brachte die SSG Ulm 99 in der 33. Minute mit 1:0 in Führung. Julia Hörz traf in der 72. Minute zum Ausgleich für den SV Hoffeld. In der 90. Minute drehte schließlich Sina Theurer die Partie mit ihrem Treffer zum 2:1 für die Gäste.

SpVgg Gammesfeld – SGM Oppenweiler/Sulzbach 0:6

Charlette Sittner eröffnete in der 11. Minute den Torreigen für die Gäste. Noch vor der Pause erhöhte Ann-Katrin Renner auf 2:0 (45.). Nach dem Seitenwechsel traf Malou Raynoschek doppelt (50., 56.), bevor Ann-Katrin Renner in der 77. Minute ihren zweiten Treffer erzielte. Den Schlusspunkt setzte Temilola Awodumila in der 79. Minute mit dem 6:0.

TSV Heumaden – TSV Ottmarsheim 0:1

Natalie Härterich erzielte in der 83. Minute das goldene Tor für die Gäste aus Ottmarsheim.

