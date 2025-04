SV Hoffeld landet Heimsieg, TSV Albeck mit frühem Führungstor

TSV Albeck – SV Granheim 4:2

Was für ein Auftakt: Bereits in der 4. Minute brachte Selina Rittlinger den TSV Albeck früh in Führung! Sandra Dieterich legte in der 40. Minute das 2:0 nach, ehe Chantal Fath (43.) für Granheim verkürzte und neue Spannung aufkommen ließ. Doch Albeck blieb cool: Sandra Dieterich schnürte in der 51. Minute ihren Doppelpack, und Selina Rittlinger erhöhte in der 60. Minute zum 4:1. Der späte Treffer von Sarah Schmid (88.) war für Granheim nur noch Ergebniskosmetik.

SG Altheim – TSV Sondelfingen 0:2

Abgeklärt – so präsentierte sich der TSV Sondelfingen! Anna Grüninger traf früh in der 11. Minute zur Führung. Altheim mühte sich, doch direkt nach Wiederanpfiff legte Luisa Franzmann (47.) nach. Sondelfingen brachte die Führung über die Zeit und nahm drei wichtige Punkte mit.

SV Deuchelried – SV Oberreichenbach 1:3

Der SV Oberreichenbach zeigte eine starke Auswärtsleistung! Jana Sophie Albrecht traf in der 24. Minute zur Führung, die Mareike Besch (55.) ausbaute. Zwar verkürzte Sara Netzer (60.) für Deuchelried und sorgte für Hoffnung, doch Jana Sophie Albrecht machte mit ihrem zweiten Treffer in der 65. Minute alles klar. Oberreichenbach sicherte sich die drei Punkte!

