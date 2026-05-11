SV Hoffeld gewinnt 4:3-Spektakel, TSV Lustnau im 11:0-Torrausch

FV 09 Nürtingen – TSV Nellmersbach 3:2

In Nürtingen erlebten die Fans eine Schlussphase, die man so nur selten auf dem Fußballplatz sieht. Der TSV Nellmersbach startete stark und ging durch Maike Niklas in der 17. Minute mit 0:1 in Führung. Kurz vor der Pause gelang Stefanie Veit (42.) der Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang schien Nellmersbach auf der Siegerstraße, als erneut Maike Niklas (76.) zur 1:2-Führung traf. Doch dann folgte der Auftritt von Maeva Hammelehle: In der 84. Minute schnürte sie einen unfassbaren Doppelschlag und drehte die Partie innerhalb derselben Spielminute im Alleingang zum 3:2-Endstand. Ein Wahnsinns-Finish, das die Gastgeberinnen jubeln ließ.

FV Bellenberg – FC Ellwangen 3:0

Vor 30 Zuschauern lieferte der FV Bellenberg eine souveräne Vorstellung ab und ließ dem FC Ellwangen über 90 Minuten keine Chance. Bereits in der 8. Minute stellte Lisa Hügler die Weichen auf Sieg. Bellenberg blieb spielbestimmend und erhöhte noch vor dem Seitenwechsel durch Vera Erben (24.) auf 2:0. In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Hausherrinnen das Geschehen nach Belieben und machten in der 54. Minute durch Nadine Weixler mit dem Treffer zum 3:0-Endstand alles klar. Ellwangen fand offensiv kaum Mittel, um die stabile Defensive der Gastgeberinnen ernsthaft zu gefährden.

SV Hoffeld – SpVgg Satteldorf 4:3

Ein wahres Tor-Festival und eine Achterbahnfahrt der Gefühle bekamen die Zuschauer beim SV Hoffeld zu sehen. Satteldorf ging dreimal in Führung, konnte den Vorsprung aber nie über die Zeit retten. Theresa Frech eröffnete in der 12. Minute, worauf Natalie Müller (15.) prompt antwortete. Nach dem 1:2 durch Sonia Munz (27.) dauerte es bis zur 64. Minute, ehe Fabiola Hagenlocher den Ausgleich markierte. Satteldorf schlug durch Frech (67.) erneut zurück, doch Hoffeld bewies Moral: Fabiola Hagenlocher (79.) glich erneut aus, bevor Lara Berchez nur sechzig Sekunden später (80.) den viel umjubelten 4:3-Siegtreffer für Hoffeld erzielte.

TSV Wendlingen – TSV Ottmarsheim 4:0

Der TSV Wendlingen präsentierte sich vor heimischer Kulisse in Torlaune und feierte einen ungefährdeten Kantersieg. Überragende Akteurin auf dem Platz war Leonie Hammley, die bereits in der 18. Minute zur Führung traf und in der 50. Minute mit ihrem zweiten Tor auf 3:0 erhöhte. Zwischenzeitlich hatte Hanna Schmidt (42.) kurz vor der Pause für klare Verhältnisse gesorgt. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Kathrin Winkler in der 53. Minute zum 4:0-Endstand. Ottmarsheim konnte dem Offensivdrang der Wendlingerinnen wenig entgegensetzen.

SSG Ulm 99 – TGV Dürrenzimmern 2:1

In Ulm entwickelte sich eine kampfbetonte Partie, in der die Gastgeberinnen einen frühen Rückstand drehen konnten. Ina Steinmetz brachte die Gäste aus Dürrenzimmern bereits in der 16. Minute mit 0:1 in Führung. Die SSG Ulm 99 zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drängte auf den Ausgleich, der Lea Schall in der 31. Minute gelang. Die Entscheidung fiel noch vor der Halbzeitpause: In der 39. Minute bekamen die Ulmerinnen einen Foulelfmeter zugesprochen, den Celine Schüssler zum 2:1-Endstand verwandelte. In der zweiten Hälfte verteidigte Ulm die knappe Führung mit viel Leidenschaft.

TSV Crailsheim – TSV Münchingen II 1:1

Die Zuschauer in Crailsheim sahen einen Blitzstart der Hausherrinnen, der jedoch nicht zum Sieg reichen sollte. Bereits in der 2. Minute zappelte der Ball im Netz, als Maike Hofelich den TSV Crailsheim mit 1:0 in Front brachte. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz nach dem Seitenwechsel belohnte sich die Reserve aus Münchingen für ihren Aufwand: Hanna Widmaier (51.) markierte den Ausgleich zum 1:1. Trotz Bemühungen beider Teams in der Schlussphase fielen keine weiteren Treffer mehr, sodass es bei einer Punkteteilung blieb.