SV Hösel zieht einen Torjäger aus der Dritten hoch

Der Bezirksligist SV Hösel hat den 21 Jahre alten Vinzent Pohl aus der eigenen dritten Mannschaft in den Kader der Erstvertretung hochgezogen. In Kreisliga C, in der die Höseler „Dritte“ antritt, schoss er in der Hinrunde in 19 Einsätzen 27 Tore. Und da auch Ali Aktag, der bisher für die U23 von Ratingen aufgelaufen war, nun für die Blau-Weißen spielberechtigt ist, sollte der Angriff für den Rest der Saison durchaus weiter verstärkt worden sein.

Auch mit Fabian Schürings, der seit Mitte der Hinrunde verletzungsbedingt ausgefallen war, ist dann wieder zu rechnen. Der 28-jährige Ur-Ratinger, der sich im vergangenen Sommer vom VfB Speldorf (Landesliga) dem SV Hösel angeschlossen hatte, schoss in seinen neun Hinrundeneinsätzen immerhin acht Tore.

Unterdessen gibt es auch beim Liga-Konkurrenten, der U23 von Ratingen 04/19, im Angriff eine Veränderung. Engincan Yildiz ist nicht mehr dabei und nun vereins­los. Er kam auf 13 Hinrundeneinsätze, schoss aber nur ein Tor. Neu dabei für den Angriff ist Florian Saliji, der vom TSV Meerbusch II verpflichtet wurde.