SV Hösel will mit einem Sieg nach vorne preschen

Denn allgemein werden die Heerdter zu den schwächeren Mannschaften der Liga gezählt. Aber davon will Hösels Trainer Tomislav Mirosavljevic überhaupt nichts wissen. „Der CfR Links konnte bisher aus Verletzungsgründen oder warum auch immer noch nie seine Bestformation stellen. Wir müssen davon ausgehen, dass das am Sonntag ganz anders aussieht. Dass dort eine starke Heimmannschaft aufläuft.“ Er dagegen muss seinen Angreifer Marius Pauly ersetzen, vielleicht sogar die gesamte Hinrunde, wegen eines Muskel-Bündelrisses. Im Tor bleibt jedenfalls Michael Mann, der eigentlich für die „Dritte“ vorgesehen war. Der 23-Jährige hat aber bisher so vorzüglich gehalten, deshalb sieht Mirosavljevic keinen Anlass, die Torwart-Position zu ändern.
Ratingen 04/19 U23 hat seine letzten beiden Bezirksliga-Begegnungen verloren und dabei satte neun Gegentore hingenommen. Keine Frage, im hinteren Bereich hapert es gewaltig bei der 04/19-Nachwuchstruppe. So sehnt man den vom MSV Duisburg gekommenen Dorian Binaj dringend herbei, aber am Sonntag, im Gastspiel beim Tabellennachbarn VdS Nievenheim (16 Uhr) ist er verletzungsbedingt immer noch nicht dabei. Auch der Angreifer Engin Yildiz nicht (Urlaub), der immerhin Landesliga-Erfahrung aus seiner Zeit beim SC Velbert mitbringt. Gelingt den Ratingern dennoch auf der anderen Rheinseite der erste Auswärtspunkt? „Den erhofft sich der gesamte Verein“, sagt dazu der Sportliche Leiter Tobias Krampe. Und dann weiter: „Unsere junge Truppe muss das umsetzen, was wir vorgeben. Dann ist alles drin.“ Nievenheim belegt Platz 13, einen Platz dahinter mit zwei Punkten Rückstand folgt die 04/19-Reserve.