SV Hösel will mit einem Sieg nach vorne preschen

Denn allgemein werden die Heerdter zu den schwächeren Mannschaften der Liga gezählt. Aber davon will Hösels Trainer Tomislav Mirosavljevic überhaupt nichts wissen. „Der CfR Links konnte bisher aus Verletzungsgründen oder warum auch immer noch nie seine Bestformation stellen. Wir müssen davon ausgehen, dass das am Sonntag ganz anders aussieht. Dass dort eine starke Heimmannschaft aufläuft.“ Er dagegen muss seinen Angreifer Marius Pauly ersetzen, vielleicht sogar die gesamte Hinrunde, wegen eines Muskel-Bündelrisses. Im Tor bleibt jedenfalls Michael Mann, der eigentlich für die „Dritte“ vorgesehen war. Der 23-Jährige hat aber bisher so vorzüglich gehalten, deshalb sieht Mirosavljevic keinen Anlass, die Torwart-Position zu ändern.