SV Hösel will Hochdahls Schwächephase nutzen

Am Höseler Neuhaus steigt am Sonntag das Topspiel der Kreisliga A zwischen dem Tabellenführer Rhenania Hochdahl und dem direkten Verfolger SV Hösel (15.30 Uhr), der fünf Punkte zurück liegt. Die Hochdahler haben bisher eine großartige Saison gespielt und setzten sich gleich vom ersten Spieltag weg an die Tabellenspitze. Dann folgten insgesamt fünf weitere Siege, und da rätselte die gesamte Liga bereits, wer denn diese Truppe überhaupt stoppen könne.

Aber jetzt, im weiteren Rückrundenverlauf, hat sich einiges geändert. Plötzlich schwächelt der Tabellenführer. Er ließ sich am vergangenen Sonntag daheim von den Sportfreunden Gerresheim 1:5 entzaubern, und nun hoffen einige Verfolger, dass der Kampf um den Meistertitel im Saisonendspurt noch so richtig dramatisch werden kann.

Allein deshalb blicken alle Fans der Umgebung am Sonntag auf den Sportplatz am Neuhaus. Mit einem Heimsieg kann der SV Hösel, der den mit Abstand besten Angriff der Liga besitzt (75 Tore in den 24 Spielen bisher), bis auf zwei Zähler an die Gäste heranrücken. „Es wäre natürlich toll, wenn viele Zuschauer kommen, um uns bei diesem Vorhaben zu unterstützen“, sagt der rührige Vereinsboss Michael Rueber. Im Hinspiel war seine Truppe schließlich bei der 0:3-Niederlage chancenlos.