SV Hösel wieder in der Spur, die U23 bleibt daneben

Aber es war vor allem am Ende sehr eng. Denn Sebastian Höfig sah in der 90. Minute glatt Rot (Foulspiel), Sparta gelang in der gleichen Minute der 2:3-Anschlusstreffer, und sechs Minuten betrug die Nachspielzeit. Aber da ließen die Höseler auch in Unterzahl nichts mehr zu, und so meinte der Sportliche Leiter Mark Rueber: „Der Sieg ist völlig verdient. Unsere Abwehr stand stabil, und die drei Tore waren alle sehenswert.“

Das 1:0 schoss das Eigengewächs Yasin Uzun, es war sei zweites Saisontor. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Nick Hartmann auf 2:0, sein viertes Saisontor. Ein Elfmeter zum 2:1 machte die Sache noch einmal spannend (54.), aber dann stellte Finn Schröder auf 3:1 (86.) und erzwang die Vorentscheidung.

Die U23 von Ratingen 04/19 befindet sich weiter im freien Fall. Auch beim Bezirksliga-Tabellennachbarn Bayer Dormagen gab es nichts zu holen bei der klaren 2:4-Niederlage. Es war die dritte verlorene Partie in Serie. Das Spiel war nach einer Stunde entschieden, da lagen die Gäste bereits abgeschlagen 1:4 zurück. Der junge Ben Gubsch konnte mit dem 2:4 noch etwas Kosmetik betreiben, es war sein erster Einsatz nach langer Verletzungspause. Aber für einen Punktgewinn reichte es nie wirklich.

Und so zeigte sich der Sportliche Leiter Tobias Krampe auch reichlich enttäuscht: „Wir befinden uns derzeit völlig neben dem Erwachsenen-Fußball. Es reichte auch diesmal nirgends, hinten nicht und vorne erst recht nicht.“

Am kommenden Donnerstag, 11. Dezember, 19.30 Uhr, sind seine Ratinger schon wieder im Einsatz. Dann kommt der Tabellenführer MSV Düsseldorf an den Götschenbeck. „Die Düsseldorfer haben bei uns wegen dieser Vorverlegung nachgefragt, und wir haben dem eigentlich recht gerne zugestimmt“, so Krampe. Aber auch hier deutet eigentlich nichts auf ein Ende der Ratinger Talfahrt hin.