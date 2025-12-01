SV Hösel verpasst eine Überraschung

Der ersehnte und eigentlich erwartete Bezirksliga-Heimsieg der U23 von Ratingen 04/19 gegen das schon weit abgeschlagene Schlusslicht TSV Meerbusch II blieb aus, die Ratinger kamen über ein 2:2 (2:1) nicht hinaus. Knackpunkt war die 36. Minute, es stand 1:1. Zu diesem Zeitpunkt war der Ratinger Abwehrchef Nolan Manassa schon verwarnt. Nun leistete er sich ein Handspiel, und da kannte der Schiedsrichter keine Gnade: Gelb-Rot. Die Ratinger mussten knapp eine Stunde noch in Unterzahl bestreiten.

Dennoch kamen sie kurz nach dem Platzverweis durch Urim Rexha zum 2:1. Engin Yilderim spielte ihn mustergültig frei. Aber zum angestrebten Heimsieg reichte es nicht, Meerbusch glich in der 53. Minute zum 2:2 aus, und die restliche Spielzeit verlief ausgeglichen. Zufrieden freilich war bei der U23 mit dem einen Punkt niemand. So sagte der Sportliche Leiter Tobias Krampe: „Das war zu wenig, auch wenn niemand bemerken konnte, dass wir diese lange Spielphase einen Mann weniger auf dem Feld hatten. Immerhin ist unser Nolan um eine Erfahrung reicher. Nämlich, dass er künftig viel vorsichtiger sein muss nach einer Verwarnung.“ Am nächsten Sonntag ist seine Truppe bei Bayer Dormagen zu Gast (15 Uhr).

Wie erwartet war der Bezirksliga-Spitzenreiter MSV Düsseldorf für den SV Hösel eine Nummer zu groß, dessen 0:3-Heimschlappe blieb aber immerhin im Rahmen. Nach einer halben Stunde lag der Aufsteiger vom Neuhaus schon 0:2 zurück, hatte dann aber eine starke Phase. Nick Hartmann und Justin Morr ließ hier jeder zwei Großchancen aus. Als der Tabellenführer aus Eller in der Endphase auf 3:0 stellte, Torschütze war der Ex-Ratinger Carlos Penan mit seinem elften Saisontreffer, war alles entschieden.

„Es war für den MSV ein verdienter Sieg“, sagte dann Hösels Trainer Tomislav Mirosavljevic. „Vielleicht hätten wir für eine Überraschung sorgen können, wenn wir unsere vier Großchancen genutzt hätten. Aber gegen einen solch starken Gegner kann man auch daheim verlieren.“ Die Düsseldorfer sind seit 14 Spielen unbesiegt, und Hösels nächster Gegner ist daheim am kommenden Sonntag Sparta Bilk.