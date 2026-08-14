SV Hösel startet mit personellen Sorgen in die Saison

Die Gäste haben sich den Meistertitel der Kreisliga A ganz souverän gesichert und die Mannschaft weitgehend gehalten. Sechs Neue kamen in diesem Sommer dazu.
Aber auch der SV Hösel muss kaum Abgänge verkraften. Schmerzhaft ist allerdings der Verlust von Abwehrchef Anes Danijali, der etwas überraschend noch keinen neuen Verein gefunden hat. Die Generalprobe der Blau-Weißen verlief recht ordentlich, bei Tusa 06 wurde nach einer schnellen 3:0-Führung 3:2 gewonnen. Zweimal traf Niklas Oldörp, zudem der Heimkehrer Florian Stoll. Aber dieser Sieg war teuer erkauft, denn der Ex-Ratinger Kris Leipzig, auch ein Heimkehrer, erhielt in der Schlussphase die Rote Karte und ist nun zum Auftakt gesperrt. Zudem fällt der Spielgestalter Fabian Schürings mit einer Hüftbeugerprellung länger aus.
Der neue Trainer Mesut Güngör, der erst Ende Juni übernommen hat und im Vorjahr den Aufstieg ermöglichte, sieht die Lage so: „Wo wir wirklich stehen, wissen wir noch nicht. Die Abwehr muss umgebaut werden – wie das abläuft, kann ich noch nicht sagen. Ich muss erst wissen, wer am Sonntag wirklich topfit ist.“
Hösels Lokalkonkurrent Ratingen 04/19 U23 ist beim Auftakt spielfrei, denn der vorgesehene Gegner SV Uedesheim hat seine Mannschaft zurückgezogen. Der erste Bezirksliga-Absteiger steht damit schon fest.