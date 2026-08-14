SV Hösel startet mit personellen Sorgen in die Saison

Schwieriger Saisonauftakt für Hösel. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Die Gäste haben sich den Meistertitel der Kreisliga A ganz souverän gesichert und die Mannschaft weitgehend gehalten. Sechs Neue kamen in diesem Sommer dazu.

Aber auch der SV Hösel muss kaum Abgänge verkraften. Schmerzhaft ist allerdings der Verlust von Abwehrchef Anes Danijali, der etwas überraschend noch keinen neuen Verein gefunden hat. Die Generalprobe der Blau-Weißen verlief recht ordentlich, bei Tusa 06 wurde nach einer schnellen 3:0-Führung 3:2 gewonnen. Zweimal traf Niklas Oldörp, zudem der Heimkehrer Florian Stoll. Aber dieser Sieg war teuer erkauft, denn der Ex-Ratinger Kris Leipzig, auch ein Heimkehrer, erhielt in der Schlussphase die Rote Karte und ist nun zum Auftakt gesperrt. Zudem fällt der Spielgestalter Fabian Schürings mit einer Hüftbeugerprellung länger aus.

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr SV Hösel SV Hösel SC Unterbach Unterbach 15:30 PUSH