SV Hösel spielt erst am Montag in Weißenberg

Tomislav Mirosavljevic ist am Sonntag verhindert, der Fußballtrainer des SV Hösel kann sich nicht deshalb nicht um seine Bezirksliga-Kicker kümmern. Und so fragte der 49 Jahre alte Ur-Ratinger beim Gegner und Gastgeber Spvg Weißenberg nach, ob eine Verlegung möglich ist. Die Linksrheinischen sagten umgehend zu und nun wird am kommenden Montag gespielt, Anstoß 20 Uhr.

Die beiden Mannschaften sind Tabellennachbarn, Hösel steht von Platz sechs aus zwei Plätze und einen Zähler besser. „Erst einmal Dank an Weißenberg für das terminliche Entgegenkommen, aber unsere feine Tabellenlage wollen wir natürlich verteidigen“, so der SVH-Coach. Beim Aufsteiger vom Neuhaus ist man hoch zufrieden mit der Gegenwart, seit fünf Spielen ist die Truppe unbesiegt. „Das soll so bleiben“, so Mirosavljevic, der allerdings den rotgesperrten Allrounder Leo Prusa ersetzen muss. Der 24-Jährige stammt aus der 04/19-Jugend und kam über den Landesligist DJK Mintard vor drei Jahren an den Neuhaus.

Die U23 von Ratingen 04/19 landete zuletzt beim 5:2 daheim gegen den Tabellennachbar SV Lohausen einen glänzenden Befreiungsschlag und steht nun auf Platz elf. Das kann sich erst einmal sehen lassen, aber der Sportliche Leiter Tobias Krampe erhofft sich mehr im Gastspiel beim mitgefährdeten SV Uedesheim: „Wir streben endlich einmal eine Erfolgsserie an. Wir wollen dort unten weg, es nervt, tief zu stehen.“ Uedesheim steht zwei Plätze und drei Punkte zurück, denn die letzten drei Begegnungen gingen komplett verloren. Die U23 muss aber den derzeit überragenden Innenverteidiger Nolan Manassa ersetzen (fünfte Gelbe).

Krampe meint dazu: „Unser Trainer Andreas Voss wird sich schon etwas einfallen lassen, wie die Abwehr in Uedesheim aussieht. Wir haben schließlich auch andere gute Defensiv-Spieler, die bisher etwas hinten anstanden. Die können sich jetzt zeigen.“