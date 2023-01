SV Hösel siegt auch im zweiten Test Mit einem eindrucksvollen 2:0-Erfolg über die DJK Blau-Weiß Mintard hat der SV Hösel ein Zeichen in der Vorbereitung gesetzt.

Der SV Hösel bestätigte im zweiten Testspiel des neuen Jahres seine erfreuliche Frühform. Der A-Kreisligist gewann daheim gegen DJK Mintard 2:0, der zweite Sieg im zweiten Test. Mintard ist Landesligist, steht in der Gruppe 3 auf Platz sieben. Die beiden Treffer schossen Niklas Oldörp (10.) und Finn Schröder (24.). Am Sonntag sind die Schützlinge von Trainer Benny Schröder an der Schwarzbachstraße bei Türkgücü Ratingen zu Gast (15 Uhr). Auch die SVH-Reserve testet, und zwar daheim gegen den ASV Tiefenbroich (13 Uhr).