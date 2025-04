SV Hösel sichert Rang zwei ab

Da warf der Tabellenführer alles nach vorne, klar, was sollte er sonst auch machen? Jedenfalls entstand bei den Hausherren hinten ungemein großer Druck, und dem waren sie einfach nicht gewachsen. Dem Tabellenführer gelang noch ein Durchbruch, und so stellte er noch ganz spät auf den 2:2-Endstand.

Hösels Trainer Mesut Güngör hatte die Punktverluste aber schnell verkraftet. „Rhenania Hochdahl war die mit Abstand beste Mannschaft, die ich bisher in dieser Liga gesehen haben. Diese Truppe spielte ungemein aggressiv, 90 Minuten lang. Zudem auch wirklich schnellen Fußball. Wir waren gezwungen, ein richtig gutes Heimspiel abzuliefern. Ich denke, damit waren alle zufrieden.“ Der auch in Hösel gleich neben der Sportanlage wohnende Trainer kann damit auf eine feine Bilanz verweisen. In den acht Spielen unter seiner Führung wurde nicht nur der aufstiegsberechtigte zweite Tabellenplatz erobert, sondern es wurden auch stolze 20 Punkte geholt. Die Blau-Weißen vom Neuhaus sind damit in diesem Jahr weiterhin unbesiegt.

Hösels einfache Rechnung