SV Hösel muss schon Donnerstag ran

Schon am Donnerstag um 20 Uhr, erwartet der SV Hösel im Bezirksliga-Heimspiel den Tabellennachbarn SV Uedesheim. Die Gäste baten um diese Vorverlegung und die Höseler, Tabellensechster, sagten umgehend zu.

Zuletzt beim Spiel in Benrath-Hassels endete die beachtliche Höseler Erfolgsserie, wobei das 0:6 schon recht krass ausfiel. Dennoch will der Trainer Tomislav Mirosavljevic von einer Wiedergutmachung nichts wissen: „Wir sind Aufsteiger und hatten es mit einem ganz starken Gegner zu tun. Da darf man auch einmal verlieren. Dennoch erwarten wir alle gegen den SV Uedesheim eine positive Reaktion.“

Er ist sich sicher, dass bei einem Heimsieg, es wäre der vierte in dieser Spielzeit, niemand mehr rund um den Neuhaus von der Benrath-Klatsche spricht. Zudem ist die Höseler Heimbilanz durchaus ordentlich, denn aus den vier Heimspielen bisher wurden stolze neun Punkte eingefahren. Uedesheim belegt Platz elf.

Die U23 von Ratingen 04/19 kann den neuen Bezirksliga-Spitzenreiter Sparta Bilk völlig entspannt empfangen (Sonntag, 13.30 Uhr, Götschenbeck). Denn der glänzende 4:2-Erfolg vom vergangenen Sonntag in Weißenberg sorgte rund um den Sportpark erst einmal für deutliche Ruhe und Platz zwölf.

Jetzt stellt sich für Trainer Andreas Voss die Frage, wer auflaufen kann. Denn der zuletzt überragende Edin Hadzibajramovic hat sich nicht nur wegen seines tollen Hattricks in den Blickwinkel des Oberliga-Kaders gespielt, er will dort wieder hin. „Kann man ja verstehen“, sagt dazu der Sportliche Leiter Tobias Krampe. „Aber vorher, am Samstag, wird alles besprochen, und dann sehen wir, was möglich ist.“

Ähnlich läuft es auch für Eleftherios „Lefti“ Vasileaidis, ebenfalls ein wertvoller Stürmer, der fünf Tore bisher erzielt hat. Auch er wurde zuletzt in der „Ersten“ benötigt und war deshalb beim bejubelten Sieg in Weißenberg nicht dabei. Sparta Bilk war immer ein Angstgegner für die U23, sie ist auch diesmal krasser Außenseiter.