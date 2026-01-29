SV Hösel hat mit Mettmann eine Rechnung offen

Der SV Hösel darf mit der Saison bislang zufrieden sein. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der Bezirksliga-Abstiegskampf ist für die U23 von Ratingen 04/19 durch den schwachen Hinrunden-Ausklang voll entbrannt. Am Sonntag, 13.30 Uhr, kommt der Tabellendritte Eller 04 an den Götschenbeck, der den Ratingern beim Saisonstart keine Chance ließ. 3:0 hieß es für die Cracks von der Vennhauser Allee damals, auch diesmal gelten sie als klarer Favorit. Denn ihr Rückstand zur Tabellenspitze, es gibt nur einen Aufsteiger, beträgt lediglich zwei Zähler. Zudem ist dort geballte Routine angesagt mit so wichtigen Offensivkräften wie Dennis Ordelheide oder Adnan Hotic.

Können da die Ratinger mit all ihren Jugendspielern gegenhalten? „Das müssen wir einfach“, sagt dazu der Trainer Andreas Voss. „Die 47 Hinrunden-Gegentore sind zu viel. Viel zu viel.“ Er glaubt, dass der 20 Jahre alte Zugang Tayan Lofcali als Innenverteidiger schon in der Startelf stehen wird, denn in den drei Testspielen war der Coach durchaus zufrieden mit dessen Vorstellungen. Was freilich schmerzt, ist die Gelbsperre des besten Angreifers Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis. Nur noch drei Punkte beträgt der Vorsprung der U23 zum Tabellenkeller.

Hösel "entspannt" gegen Mettmann

Der SV Hösel kann als Bezirksliga-Aufsteiger dem Rückrunden-Auftakt am Sonntag beim ASV Mettmann gelassen entgegensehen. Das Punktekonto ist positiv und die Mittelfeld-Position von Platz neun aus recht stabil. Aber mit diesen Mettmannern haben die Blau-Weißen noch eine kleine Rechnung offen. Denn die 1:4-Heimpleite zum Saisonstart ist längst nicht vergessen. Der SVH-Boss Michael Rueber schränkt dabei aber ein: „Mettmann stellt eine Top-Mannschaft und hat Heimrecht. Es wird ganz schwer.“

Immerhin steht der langzeitverletzte Fabian Schürings wieder im Kader (neun Hinrundenspiele, acht Tore), es fehlt aber die neue Sturmhoffnung Vinzent Pohl. Der 20-Jährige verletzte sich in der Vorbereitung durch einen Pressschlag, und Sebastian Höfig ist gesperrt.

