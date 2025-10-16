SV Hösel geht Aufgabe nüchtern an

Dem Bezirksliga-Neuling SV Hösel bietet sich am Sonntag die Riesenchance, wieder das obere Tabellendrittel zu erobern. Es geht zum Dauerverlierer VdS Nievenheim (15.30 Uhr), ebenfalls ein Aufsteiger, der sich aber im neuen Umfeld überhaupt nicht zurechtfindet. Die vergangenen sechs Spiele gingen komplett verloren, in der Regel sogar hoch. Zudem: Die Linksrheinischen haben die schwächste Abwehr der Liga (bereits 40 Gegentore), und der vorletzte Tabellenplatz spiegelt das wider, was auf dem Platz zuletzt so abging.

Aber Hösels Vereinsboss Michael Rueber ist da überaus vorsichtig: "Diese Liga ist unberechenbar. Das erleben wir Woche für Woche. Wir gehen jedenfalls die Auswärtsaufgabe ganz nüchtern an." Zudem hoffen die Blau-Weißen, ihren Torjäger Fabian Schürings einsetzen zu können, der bisher bereits acht Tore erzielte. Er ist nicht fit und wurde im Training von Chefcoach Tomislav Mirosavljevic weitgehend geschont.

Tobias Krampe, der Sportliche Leiter der U23 von Ratingen 04/19, weilt derzeit mit Töchterchen Romy auf Mallorca. Herbstferien, da bietet sich das alljährlich an, und der Vereinsboss Jens Stieghorst ist auch auf der Ferieninsel. Da ist das Treffen unumgänglich.

Die U23 muss auswärts ran, es geht ins Nachbarderby zum ASV Mettmann (Sonntag, 15.30 Uhr). Die Gastgeber standen vor zwei Wochen noch an der Bezirksliga-Spitze, kassierten anschließend aber ihre ersten beiden Saisonniederlagen und sind nur noch Tabellenfünfter. Der Rückstand zum Spitzenreiter Eller 04 beträgt zwei Zähler, da kann am Sonntag schon wieder alles anders aussehen. Wenn Ratingen bezwungen wird.

Aber diese RSV-Truppe, auf Platz 13 stehend, fährt nach den feinen Leistungen zuletzt überaus zuversichtlich in die Nachbarstadt (Hasseler Straße 99). Zumal sie zuletzt wie in Weißenberg aufdeckte, dass auch auswärts gepunktet werden kann. "Unsere Mannschaft hat sich unter Trainer Andreas Voss großartig weiterentwickelt, in Mettmann wollen wir das bestätigen", sagt Tobias Krampe.