SV Hösel feiert sich als Derbysieger bei der U23

Mit einer beachtlichen zweiten Halbzeit hat der SV Hösel das mit Spannung erwartete Bezirksliga-Derby beim Erzrivalen Ratingen 04/19 U23 für sich entschieden. „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“, hallte es da aus der Höseler Jubeltraube auf der Sportanlage Götschenbeck.

Das 3:1 (0:0) der Blau-Weißen geht vollkommen in Ordnung, denn nach der ereignisarmen ersten Halbzeit und einer anschließenden Ratinger 1:0-Führung bauten die Gäste eine feine Druckphase auf. Plötzlich lagen sie 2:1 vorne (67. Minute), und dann kam die spielentscheidende Szene. Der 19-jährige Ratinger Leo Kaiser holte im Zweikampf mit dem routinierten Finn Schröder einen Elfmeter heraus (70. Minute). Den aber schoss Engincan Yildiz unerklärlich schwach, Hösels Keeper Michael Mann hatte bei der Abwehr keine Probleme. Mann spielt beim SVH eigentlich in der Dritten Mannschaft, aber die Verletzungen der Stammkeeper erforderten seinen Einsatz.

Nach dem Schlusspfiff sah man bei der U23 natürlich viele betretende Gesichter. Das Vorstandsmitglied José Concellon sagte dazu: „Die erste Hälfte gehörte uns. Dann schwächelten wir, und die Höseler wussten das zu nutzen." Ähnlich sah es der Sportliche Leiter Tobias Krampe: "Wenn man so gute Chancen wie wir im ersten Durchgang auslässt und dann hinten so viel zulässt, dann verliert man auch gegen Hösel."

Beim Derbysieger freilich strahlten alle. So der Boss Michael Rueber: "Uns ist im zweiten Durchgang ein Super-Spiel gelungen. Wichtig war dabei, dass wir den Elfmeter abgewehrt haben. Das hat uns neue Kräfte verliehen." Und der Trainer Tomislav Mirosavljevic bekundete an alter Wirkungsstätte: "Diesen Sieg haben wir einfach gebraucht. Er war völlig verdient, zumal diese ersten Punkte auswärts geholt wurden."

Das Ratinger 1:0 gelang dem hochtalentierten Eleftherios Vasileiadis nach feiner Vorlage von Ben Gubsch. Dann folgte der Höseler Doppelschlag. Beim 1:1 brach Fabian Schürings, der beste Akteur auf dem Feld, rechts durch. Seine scharfe Hereingabe lenkte Kerim Cigerli beim Abwehrversuch unhaltbar ins eigene Tor. Dann folgte das 2:1 für die Gäste durch Niklas Oldörp. Der 28-Jährige schoss dabei sehr sicher eine Kopfball-Vorlage ein. Das 3:1 fiel in der Nachspielzeit: Da hatten die Hausherren bei einem Eckball den Keeper Sam Koch nach vorne beordert. Die unerklärlich schwach getretene Ecke wurde vom SVH sicher kontrolliert und ermöglichte Yasin Uzun einen Sturmlauf über das gesamte Feld. Das leere Tor dann zu treffen, war bei seiner Spurtstärke und gezeigter Schnelligkeit nur noch eine leichte Übung.