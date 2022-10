SV Hösel dominiert ASV Tiefenbroich im Kreisliga-Derby Die Platzherren gewinnen mit 5:1, die Gäste haben inTorwart Rene Frohnhoff ihren besten Akteur. In der Wuppertaler Gruppe siegt Heiligenhaus 15:0.

Sie kamen kaum einmal gefährlich vor das Höseler Tor, und im eigenen Strafraum brannte es ständig lichterloh. Man kann es kaum beschreiben, welche Großchancen der SVH ausließ. Zudem zeigte der Tiefenbroicher Keeper Rene Frohnhoff eine ganze Reihe feiner Paraden, er war der mit Abstand beste Akteur der Gäste.

Und so war deren Vorstandsmitglied David Ziegler auch reichlich sauer über diese Packung beim Erzrivalen: „Wir ließen überhaupt keinen Derby-Charakter erkennen“, so der frühere Stürmer. „Ich weiß auch nicht, was mit der Mannschaft los ist.“ Am Mittwoch geht die Saison schon weiter, die zweite Englische Woche steht an, GSC Hellas kommt um 19.30 Uhr an die Sohlstättenstraße. Die Höseler müssen reisen, es geht zu Kellerkind SV Hilden Nord (20 Uhr). Heimrecht haben auch die diesmal spielfreien Lintorfer, sie erwarten um 19.30 Uhr den SC West II.

In Hösel bewegten sich Sonntag alle auf Wolke sieben. Trainer Benny Schröder sagte zum Kantersieg: „Das Resultat spiegelt unsere klare Überlegenheit kaum wider. Tiefenbroich konnte nach dem Wechsel einmal eine kurz Zeit mithalten, aber wie gesagt, wirklich nur kurz.“ Sein überragender Akteur war Niklas Oldörp. Der wuchtige Stürmer riss immer wieder Lücken in die Gäste-Abwehr, und hinzu kommen seine tollen Tore zum 2:1 mit dem Pausenpfiff, als er im Nachschuss traf. In der 78. Minute erzwang der 24-Jährige dann mit seinem 3:1 die Entscheidung. Da lieferte Christoph Höfig über links mit seiner harten Hereingabe, wie man es von ihm kennt, die Vorlage. Zudem lieferte rechts wieder Finn Schröder eine starke Vorstellung.

SVH: Schartz – Mohamed, Schröder, Knoche, Oldörp (86. Hubert), Mirosavljevic (86. Skotz), Richter, Wenzler, Morr, Schulze (65. Höfig), Jessett (75. Tunger).