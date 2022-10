– Foto: Leonie Baiersdorfer

SV Hörmannsdorf und DJK-SV Oberpfraundorf punktgleich an der Spitze A-Klasse 4

15. Spieltag

TV Hemau II - 1. FC Beilngries II 1:3 (1:1) Der 1. FC Beilngries II setzte sich beim TV Hemau II vor 68 Zuschauern durch. Roman Garpenko brachte die frühe Führung (8.) für den Gastgeber, doch Manuel Vögerl glich bereits kurz darauf (11.) aus. In der zweiten Halbzeit konnten sich die Beilngieser II klar durchsetzen. Simon Ketzler brachte in der 69. Minute den Führungstreffer und Jonathan Hüttner gelang und er 88. Minute die letzte Bude. Schiedsrichter: Oswald Halbritter

SV Hörmannsdorf - SG Willenhofen II / Eichlberg II 4:0 (2:0) Durch einen klaren Heimsieg vor 70 Zuschauern behauptet sich der SV Hörmannsdorf weiter an der Tabellenspitze. Jonas Koller brachte in der 30. Minute die Führung am 15. Spieltag gegen die angereiste SG Willenhofen II/Eichlberg II. Mit zwei Treffern in Folge erhöhte Nico Käufer (38., 62.) zum 3:0 für die Gastgeber. Durch ein unglückliches Eigentor von Julian Pollinger in der 78. Minute endete die Partie mit einem 4:0 für den SV Hörmannsdorf. Schiedsrichter: Karl Rester

SV Aichkirchen - SG Painten II 3:1 (2:1) Ebenfalls einen Heimsieg durften die 97 Zuschauer beim SV Aichkirchen am 15. Spieltag miterleben. Bereits in der 5. Minute ging der Gastgeber durch Christoph Ehrl in Führung, mit einem Elfmetertreffer durch Florian Söllner in der 10. Minute baute der SV Aichkirchen die Führung weiter aus. In der 17. Minute gelang es Bjarne Peters zu verkürzen, doch mehr war für die SG Painten II am vergangenen Wochenende leider nicht drin. Thomas Kirner erzielte das 3:1 in der 50. Minute. Schiedsrichter: Reinhold Hunner

TSV Hohenfels - TV Parsberg II 1:0 (0:0) Durch einen späten Treffer konnte der TSV Hohenfels die Punkte daheim holen. Der TV Parsberg II hatte am vergangenen Spieltag leider kein Glück. Der entscheidende Treffer fiel und er 72. Minute durch Alexander Haiker vor 70 Zuschauern. Schiedsrichter: Rudolf Ehrl

TSV Beratzhausen II - SG TSV Dietfurt II/Kottingwörth 3:0 (2:0) Auch der TSV Beratzhausen II konnte sich einen Heimsieg am 15. Spieltag holen. 60 Zuschauer sahen in der 45. Minute den Führungstreffer von Michael Dechant, Jonas Peter erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2.). Die letzte Bude erzielte Tobias Zierl in der 71. Minute für den TSV Beratzhausen II. Schiedsrichter: Elmar Miethaner