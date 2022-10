SV Hörmannsdorf siegte klar auswärts A-Klasse 4

TV Parsberg II - SV Hörmannsdorf 0:5 (0:2)

SV Hörmannsdorf kann mit einem klaren Ergebnis die Punkte zu Gast beim TV Parsberg II vor 50 Zuschauern erzielen. Bereits in der 1. Minute brachte Fabian Dechant die Führung, Nico Käufer versenkte zweimal in Folge (40., 63.) und Johannes Paulus schob in der 66. Minute zum 0:4 ein. Mit seinem persönlichen Triple in der 87. Minute konnte Nico Käufer das 0:5 für den SV Hörmannsdorf am 13. Spieltag erzielen. TV Parsberg II konnte am 13. Spieltag leider keine Chancen nutzen. Schiedsrichter: Günter Eibner