SV Hönnepel-Niedermörmter verliert 0:14 - Abstieg so gut wie sicher

Der nächste Abstieg der SV Hönnepel-Niedermörmter zeichnet sich bereits seit Monaten ab. Mit nur einem Zähler steht der Traditionsverein am Tabellenende der Bezirksliga, Gruppe 4, doch einen neuen negativen Höhepunkt gab es am 21. Spieltag im Heimspiel gegen Alemannia Pfalzdorf: Die Gäste, die ebenfalls um den Klassenerhalt spielen, setzte sich auf dem nicht mehr bebenden Acker mit 14:0 (4:0) durch.

Pfalzdorf hat nach diesem Torfestival weiter gute Chancen auf den Ligaverbleib, schließlich hat der Aufsteiger drei Punkte mehr als TuS Xanten, der seinerseits auch eine Partie mehr als die Elf von Thomas Erkens absolviert hat. Für Hö-Nie war das 0:14 der nächste herbe Nackenschlag und der bislang höchste der Saison; dabei gab es zum Auftakt ein 3:11 gegen den VfL Repelen und im November noch ein 0:12 bei der SGE Bedburg-Hau.

2013/14 bebte der Acker noch gewaltig, damals wurde die SV Hönnepel-Niedermörmter Meister in der Oberliga Niederrhein. Im vergangenen Sommer folgte der Abstieg aus der Landesliga, in wenigen Wochen wird der Abstieg in die Kreisliga A Kleve-Geldern offiziell sein. Mit nur einem Zähler kann sich der Klub in Ruhe auf den Neustart ab Juli fokussieren.