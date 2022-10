SV Hönnepel-Niedermörmter hofft gegen Sterkrade auf den nächsten Sieg Gegner SpVgg Sterkrade-Nord ist direkter Rivale im Abstiegskampf.

Einen kleinen Befreiungsschlag gab es am zurückliegenden Sonntag für den Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter. Durch den hart erkämpften, aber nicht unverdienten 2:1-Erfolg in der Begegnung mit dem SV Genc Osman Duisburg verließ die Mannschaft die Abstiegsränge und stellte den Kontakt zum unteren Tabellenmittelfeld her. „In dieser ausgeglichenen Liga war der Sieg eminent wichtig für uns“, sagte Thomas Geist, Trainer der SV Hö.-Nie., nach dem Gewinn der drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Am Sonntag wird es für die Mannschaft nicht einfacher werden. Sie muss um 15.30 Uhr bei der Spvvg. Sterkrade-Nord antreten, die in der vergangenen Saison noch in der Oberliga auflief. Doch nach dem Abstieg läuft es auch in der Landesliga noch nicht richtig rund. Die Mannschaft blieb bislang hinter den hohen Erwartungen zurück und hat erst zwölf Punkte auf dem Konto. Und jüngst gab es im Derby gegen Arminia Klosterhardt eine 1:3-Niederlage. Dennoch hält Thomas Geist auf den Gegner große Stücke. „Das wird eine schwere Aufgabe für uns. Er hat viele starke Kicker in seinen Reihen“, sagt der Coach, der in der Partie am Sonntag auf Mittelfeldakteur Arda Gözüduk verzichten muss, der nach seinem Platzverweis in Lintfort für vier Wochen gesperrt wurde.

Dafür steht aber wieder Jonathan Brilski nach seiner einwöchigen Sperre zur Verfügung. Fraglich ist, ob Innenverteidiger Lukas Nowicki und Alpay Erdem dabei sein werden. Beide sind angeschlagen. Erst nach der letzten Übungseinheit wird Geist entscheiden, ob das Duo zum Kader gehörenwird.