Hö-Nie am Boden. – Foto: Marcel Eichholz

SV Hönnepel-Niedermörmter hat kein Team mehr: die Hintergründe Bezirksliga: Das 0:8 am Samstag beim Meister Viktoria Goch war vorerst das letzte Spiel einer ersten Mannschaft vom bebenden Acker. Das sind die Gründe. Und warum der SV Nütterden jubeln kann.

Elf Jahre nach dem mit Abstand größten Erfolg in der Vereinsgeschichte wird es bei der SV Hönnepel-Niedermörmter wenigstens ein Jahr lang keinen Seniorenfußball geben. Der Klub vom bebenden Acker, der 2014 unter Kulttrainer Georg Mewes Meister in der Oberliga wurde, hat am Samstag nach der letzten Saisonpartie in der Bezirksliga, in der es eine 0:8-Niederlage beim Meister Viktoria Goch für das abgeschlagene Schlusslicht gesetzt hatte, beschlossen, für die kommende Spielzeit kein Team zu melden.

Das teilte Vorsitzender Norbert Giesen am Sonntagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Wir haben am Samstag im Vorstand noch lange über das Thema gesprochen. Schließlich haben wir einstimmig entschieden, dass wir erst einmal ein Jahr Pause machen“, sagte Giesen. Dieser Entschluss sei, so der Klubchef, den Verantwortlichen „sehr, sehr schwergefallen“.

„Doch am Ende blieb uns keine andere Wahl“, sagte Teammanager Michael Kröll. Denn erneut hatten sich viele Akteure der Mannschaft, die in der Bezirksliga klar überfordert war, abgemeldet. Björn Bennies, der Trainer werden sollte, hatte zwischenzeitlich auch einen Rückzieher gemacht, weil es aussichtslos zu sein schien, genügend Personal für ein Team in der Kreisliga A zu bekommen. Jubiläum ohne eigenes Team