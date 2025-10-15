SV Höngg bleibt stabil - Winterthur U21 rückt vor

Der SV Höngg gewinnt klar gegen den FC Niederweningen und behauptet die Spitzenposition in der 2. Liga. Die Spitzenteams (Uster und Phönix) bleiben den Höngger Frauen auf den Fersen, obwohl der FC Lachen/Altendorf lange entgegenhält und nach dem Tor in der Nachspielzeit den Sieg des FC Phönix nochmals in Frage stellt. Eine gute Form zeigen die Reservistinnen des FC Winterthur beim 4:1 Sieg gegen den FC Küsnacht. Zwei Spiele der Runde wurden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Dominanter Auftritt der Reserven des FC Winterthur Frauen gegen den FC Küsnacht. Alina Amstad eröffnete in der 11. Minute das Skore. Vanessa Bozhdaraj erhöhte in der 28. Minute auf 2:0, den Halbzeitstand. Auch in der zweiten Halbzeit ging es im gleichen Stil weiter. Fiona Alessia Rellstab stellte in der 53. Minute auf 3:0. Coco Brouwer sorgte für den Ehrentreffer der Gäste in der 71. Minute, doch Miana Lüthi traf mit in der 80. Minute zum 4:1-Endstand. Weiterhin kein Kraut für den FC Volketswil. Beim Gastspiel beim FC Uster setzte es eine herbe 1:6-Niederlage ab. Katja Schmid eröffnete in der 24. Minute das Torfestival und legte fünf Minuten später gleich nach. Ein Doppelpack innert zwei Minuten schnürt auch Nina Schwab (34., 35.) und stellt zum 4:0 Pausenstand. In der zweiten Halbzeit trifft Dominique Suter per Elfmeter (59.) und Thalita De Espidola machte das halbe Dutzend voll, ehe Pascale Hefti in der 72. Minute den Ehrentreffer für Volketswil erzielte.

Im Duell zwischen den zweiten Teams der NLB-Ligisten FC Schlieren und FC Wädenswil fiel das einzige Tor der Partie kurz vor dem Pfiff in die erste Halbzeit. In der 45. Minute erzielte Tanja Bärtsch das entscheidende 1:0 für die Gastgeberinnen. Mehr Mühe als erwartet hatte der FC Phönix Seen, als der FC Lachen/Altendorf auf Besuch war. Die Gastgeberinnen eröffneten das Spiel stark: Joanna Asendorf traf bereits in der 7. Minute zum 1:0. Nur acht Minuten später erhöhte Flurina Bosshard auf 2:0. In der Nachspielzeit gelang Simea Schnider der Anschlusstreffer für Lachen/Altendorf, doch der Sieg war dem FC Phönix Seen nicht mehr zu nehmen.