SV Höngg bleibt stabil - Winterthur U21 rückt vor

Der SV Höngg gewinnt klar gegen den FC Niederweningen und behauptet die Spitzenposition in der 2. Liga. Die Spitzenteams (Uster und Phönix) bleiben den Höngger Frauen auf den Fersen, obwohl der FC Lachen/Altendorf lange entgegenhält und nach dem Tor in der Nachspielzeit den Sieg des FC Phönix nochmals in Frage stellt. Eine gute Form zeigen die Reservistinnen des FC Winterthur beim 4:1 Sieg gegen den FC Küsnacht. Zwei Spiele der Runde wurden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Dominanter Auftritt der Reserven des FC Winterthur Frauen gegen den FC Küsnacht. Alina Amstad eröffnete in der 11. Minute das Skore. Vanessa Bozhdaraj erhöhte in der 28. Minute auf 2:0, den Halbzeitstand. Auch in der zweiten Halbzeit ging es im gleichen Stil weiter. Fiona Alessia Rellstab stellte in der 53. Minute auf 3:0. Coco Brouwer sorgte für den Ehrentreffer der Gäste in der 71. Minute, doch Miana Lüthi traf mit in der 80. Minute zum 4:1-Endstand.
Weiterhin kein Kraut für den FC Volketswil. Beim Gastspiel beim FC Uster setzte es eine herbe 1:6-Niederlage ab. Katja Schmid eröffnete in der 24. Minute das Torfestival und legte fünf Minuten später gleich nach. Ein Doppelpack innert zwei Minuten schnürt auch Nina Schwab (34., 35.) und stellt zum 4:0 Pausenstand. In der zweiten Halbzeit trifft Dominique Suter per Elfmeter (59.) und Thalita De Espidola machte das halbe Dutzend voll, ehe Pascale Hefti in der 72. Minute den Ehrentreffer für Volketswil erzielte.
Im Duell zwischen den zweiten Teams der NLB-Ligisten FC Schlieren und FC Wädenswil fiel das einzige Tor der Partie kurz vor dem Pfiff in die erste Halbzeit. In der 45. Minute erzielte Tanja Bärtsch das entscheidende 1:0 für die Gastgeberinnen.
Mehr Mühe als erwartet hatte der FC Phönix Seen, als der FC Lachen/Altendorf auf Besuch war. Die Gastgeberinnen eröffneten das Spiel stark: Joanna Asendorf traf bereits in der 7. Minute zum 1:0. Nur acht Minuten später erhöhte Flurina Bosshard auf 2:0. In der Nachspielzeit gelang Simea Schnider der Anschlusstreffer für Lachen/Altendorf, doch der Sieg war dem FC Phönix Seen nicht mehr zu nehmen.
Die Tabellenführerin aus Höngg setzte sich mit 7:2 gegen den FC Niederweningen durch. Iman Mujcinovic eröffnet in der 12. Minute den Torreigen. Topskorerin Joy Lienert macht sich ein erstes Mal bemerkbar und topft zum 2:0 ein. Nach 22. Minuten trifft Elin Ribi mittels Elfmeter zum 3:0. Julia Schneider kann in der 34. Minute kurz verkürzen, doch die Reaktion des SV Höngg lässt nicht lang auf sich warten. Joy Lienert trifft zwei Mal vor der Pause und legt auch gleich in der 2. Halbzeit ein Tor nach und erhöht auf 6:1. Sanja Stevanovic kann für Niederweningen nochmals auf 6:2 verkürzen, ehe Emel Sterchi zum 7:2 Endstand trifft.
Das Spiel zwischen dem FC Kloten und dem FFC Südost Zürich findet erst am 23.10.2025 statt.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Winterthur Frauen U21 II – FC Küsnacht 4:1
FC Winterthur Frauen U21 II: Gemma Michelutti, Elena Birrer, Katharina Brugger, Eva Wachter, Leonie Forster (46. Femke Nederstigt), Regina Brugger (58. Julia Werner), Kaya Lindegger (68. Vanja Iuliano), Chayenne Graf (68. Elin Rüegg), Vanessa Bozhdaraj, Alina Amstad, Fiona Alessia Rellstab (73. Miana Lüthi)
FC Küsnacht: Pascale Brum, Nicole Erne (45. Ursina Bachmann), Lynn Brändli, Ann-Sophie Aimée Fus, Michelle Grütter, Fabiola Guatelli, Gloria Menzi, Nadine Kamer (20. Beatriz Isabelle Da Silva), Christina Jöhri, Larissa Schläpfer, Coco Brouwer
Tore: 1:0 Alina Amstad (11.), 2:0 Vanessa Bozhdaraj (28.), 3:0 Fiona Alessia Rellstab (53.), 3:1 Coco Brouwer (71.), 4:1 Miana Lüthi (80.)
SV Höngg – FC Niederweningen 7:2
SV Höngg: Tanja Stella, Gianna Maria Rutz, Nadia Gubler, Clara Knapp (39. Iman Mujcinovic), Lisa Lang, Alina Wehrli (39. Freja Von Malmborg), Elin Ribi (46. Dominique Meyer), Sina Heinzel (46. Nathalie Küng), Emel Sterchi, Adélie Foret (46. Delia Gubler), Joy Lienert
FC Niederweningen: Leonie Egloff, Sarina Lehner, Melissa Albrecht, Dalia Lehner, Sina Gilgen, Sanja Stevanovic, Kimberly Krähenbühl, Julia Schneider, Nathalie Schneider, Anja Surber, Caroline Cartafalsa
Tore: 1:0 Iman Mujcinovic (12.), 2:0 Joy Lienert (16.), 3:0 Elin Ribi (22. Foulelfmeter), 3:1 Julia Schneider (34.), 4:1 Joy Lienert (35.), 5:1 Joy Lienert (41.), 6:1 Joy Lienert (64.), 6:2 Sanja Stevanovic (70.), 7:2 Emel Sterchi (83.)
FC Volketswil – FC Uster 1:6
FC Volketswil: Larissa Aschwanden, Marianne Syz, Kim Carnevale, Cassandra Keller, Kayleigh Keller, Zoe Moore, Besa Farizi, Rahel Keller, Pascale Hefti (32. Vanessa Sommer) (46. Adelina Peter), Vanessa Sommer (46. Adelina Peter), Jana Meyer
FC Uster: Lina Farner, Carmen Mohn (46. Ermelanda Mirakaj), Dominique Suter, Pia Osterwalder, Kyra Lätsch, Luana Natale (1. Ronja Sommerhalder), Melissa Lätsch (46. Sophie Giuliani), Katja Schmid, Valentina Aluia, Thalita De Espidola, Nina Schwab (46. Julia Frauenknecht)
Tore: 0:1 Katja Schmid (24.), 0:2 Katja Schmid (29.), 0:3 Nina Schwab (34.), 0:4 Nina Schwab (35.), 0:5 Dominique Suter (59. Foulelfmeter), 0:6 Thalita De Espidola (63.), 1:6 Pascale Hefti (72.)
FC Phönix Seen – FC Lachen/Altendorf 2:1
FC Phönix Seen: Nora Meili, Eva Kurmann, Nina Bänninger (51. Valeria Rudin), Jeannine Breindl, Sina Vögeli (51. Lea Niderberger), Christa Küpfer (51. Sarina Reutemann), Sereina Locher (66. Karin Flach), Karin Mönch (51. Nadja Furrer), Sandrine Chevalley, Joanna Asendorf, Flurina Bosshard
FC Lachen/Altendorf: Jana Fischer (29. Asia Puntillo), Adriana Spieser, Mara Christen, Stefanie Steinauer, Joelle Zimmermann, Valentina Lazzarini, Simea Schnider (45. Chantal Schwyter), Linda Zuber, Sanja Radovic (45. Adriana Spieser), Tsomo Stähli, Louisa Steinegger
Tore: 1:0 Joanna Asendorf (7.), 2:0 Flurina Bosshard (15.), 2:1 Simea Schnider (90.)
FC Schlieren II – FC Wädenswil II 1:0
FC Schlieren II: Martina Senn, Angela Amato, Enya Peyer, Jil Angst, Janine Steiner, Giada Casagrande, Veronika Pnishi, Nadine Hofmann, Melisa Demirayak, Sarina De Almeida Franco, Tanja Bärtsch
FC Wädenswil II: Lia Jil Winkler, Isabella Fluri, Laura Jacoviello, Rahel Zgraggen, Sophie Suter, Judith Winet, Lou Köppel, Flavia Müller, Lina Seglias, Joy Herzog, Sunita Gfeller
Tore: 1:0 Tanja Bärtsch (45.)