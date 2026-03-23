SV Hölzlebruck und SG Riedböhringen/Fützen fahren Favoritensiege ein

Hölzlebrucks Lorenz Wirbser (am Boden) versucht Simeon Kreutz (SG St. Märgen/St. Peter) abzugrätschen. – Foto: Wolfgang Scheu

Sowohl der SV Hölzlebruck als auch die SG Riedböhringen/Fützen fahren in der Fußball-Kreisliga-A deutliche Auswärtssiege ein. Der SV Eisenbach setzt sich im Kellerduell gegen Ewattingen durch.

Zum Auftakt der Frühlingsrunde blieben in der Kreisliga A Überraschungen aus. Es wird immer deutlicher, wer den Aufstieg unter sich ausmachen wird und wer um den Klassenerhalt kämpfen muss.

SG Unadingen/Dittishausen – SG Riedböhringen/Fützen 1:4 (0:1). Die Gastgeber waren als Tabellenzweiter gegen den Tabellenneunten aus Unadingen/Dittishausen Favorit. Es waren aber die Gäste, die sich zunächst gute Torchancen erarbeiteten und durch Yunus Celik in Front gingen. Von Unadingen/Dittishausen kam in der ersten Halbzeit viel zu wenig. Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber zunächst präsenter. Tobias Wolf markierte in der 58. Minute das 1:1. Doch nur zwei Zeigerumdrehungen gingen die Gäste durch Emre Kaplanci erneut in Führung. Danach bekamen sie einen Elfmeter zugesprochen und trafen durch Nils Hewer (74.). Und noch einen, den Emre Kaplanci in die Entscheidung ummünzte (79.). "Es war am Schluss ein verdienter Sieg der Gäste", befand Javier Invernot, Trainer der SG Unadingen/Dittishausen.

Tore: 0:1 Celik (38.), 1:1 Tobias Wolf (58.), 1:2 Kaplanci (60.), 1:3 Hewer (67., per Elfmeter), 1:4 Kaplanci (per Elfmeter). SR: Dominik Fleger. ZS: 150. Alle Infos zu allen Spielen im BZ-Plus-Artikel.