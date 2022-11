SV Hölzlebruck siegt ebenso deutlich wie verdient Hochemmingen und Furtwangen feiern klare 4:0-Heimsiege +++ Spitzenreiter Geisingen mit erster Saisonniederlage

FC Hochemmingen - DJK Villingen 4:0 (2:0). "Der Schlüssel zum Erfolg ist momentan unsere stabile Defensive", lobte Hochemmingens Trainer Mario Buccelli den Auftritt seines Teams. Gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf gewann Buccellis Elf auch, weil Villingen nur einmal in den gesamten 90 Minuten gefährlich zum Abschluss kam - und das per Fernschuss. Die Gastgeber mussten nur eine kurze Drangphase des DJK nach der Pause überstehen, ansonsten geriet der Erfolg des diszipliniert verteidigenden FC nie in Gefahr. Tore: 1:0 Greguric (32.), 2:0 Buccelli (37.), 3:0 Romer (74.), 4:0 Künstler (84.). SR: Niggemeier. Z: 70.





FC 07 Furtwangen - SV Geisingen 4:0 (1:0). Überraschend deutlich musste der Tabellenführer die erste Saisonniederlage hinnehmen. "Es lief nicht gut für uns, das Ergebnis ist aber zu hoch ausgefallen", meinte Gästetrainer Stefan Pröhl. Dass die Niederlage in ihrem Zustandekommen verdient war, wollte aber auch Pröhl nicht beschönigen. Nach der frühen Furtwängler Führung war die Partie ausgeglichen, erst Mitte der zweiten Halbzeit erhöhte der FC per Konter auf 2:0. Geisingen verlor daraufhin komplett die Ordnung und musste einen Doppelschlag hinnehmen, der das Spiel entschied. Tore: 1:0 Tavic (7.), 2:0 Takuete (66.), 3:0 Tabler (67.), 4:0 Tavic (69.). SR: Becker. Z: 130.





FC Schonach - SG Marbach/Rietheim 2:1 (1:0). "Wir haben eine tolle Moral bewiesen", lobte Schonachs Trainer Dennis Dickscheid. Sein Team ging von Beginn an ein hohes Tempo, stand gegen den Ball kompakt und nahm die Zweikämpfe an. Der Lohn dafür war die 1:0-Führung. Auch vom Ausgleich der SG ließ sich das Heimteam nicht beeindrucken und ging eine Viertelstunde vor dem Abpfiff erneut in Front. Den Vorsprung brachte der FC konzentriert über die Zeit. "Die Jungs haben gezeigt, was für ein Potenzial sie haben", freute sich Dickscheid. Tore: 1:0 Wehrle (24.), 1:1 Effinger (58.), 2:1 Hettich (75.). SR: Kefer. Z: 130.





FV Tennenbronn - SV Hinterzarten 0:1 (0:0). Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer eine Partie quasi ohne jede Torchance. Hinterzarten war das bemühtere Team, von Tennenbronn war hingegen nichts zu sehen. In Halbzeit Zwei änderte sich das. Die Gastgeber waren nun aktiver, doch es war der SV, der in Führung ging: Nach einem Tennenbronner Freistoß schaltete Hinterzarten blitzschnell um, Goran Misic vollstreckte den Konter. Der FV drängte noch auf den Ausgleich, wurde in den letzten Minuten aber zu selten zwingend. Tor: 0:1 Misic (82.). SR: Kienzler. Z: 130.





SG Riedböhringen/Fützen - FC Pfaffenweiler 1:3 (0:1). "Es hat die Erfahrung und Cleverness gefehlt, um gegen einen solchen Gegner in allen Bereichen mithalten zu können", fasste SG-Coach Zejlko Cosic die Niederlage seiner Mannschaft zusammen. Bis zum Ausgleichstreffer konnte Riedböhringen die Angelegenheit ausgeglichen gestalten. Mit dem Punkt wollten sich die Gastgeber aber nicht begnügen - und das wurde ihnen zum Verhängnis, weil ein abgezocktes Pfaffenweiler defensive Nachlässigkeiten der SG gnadenlos bestrafte. Tore: 0:1 Gür (7.), 1:1 Cakmak (61.), 1:2 Gür (84.), 1:3 Saja (90.). SR: Pacher. Z: 180.





FC Bräunlingen - SG Eintracht Neukirch-Gütenbach 2:1 (1:0). Gegen einen "eigentlich verunsicherten Gegner waren wir am Ende zu schläfrig, um zu punkten", meinte Gästetrainer Uli Bärmann. Bräunlingen dominierte den ersten Durchgang, verpasste auf Grund eines starken SG-Keepers aber eine höhere Führung. In Abschnitt Zwei kam die teils behäbig agierende Eintracht zwar noch einmal durch ein Eigentor von Ebrar Samcar zurück in die Partie. "Ein Lucky Punch für uns wäre aber zu viel des Guten gewesen", gab Bärmann ehrlich zu. Tore: 1:0 Baumeister (13.), 2:0 Winterhalder (56.), 2:1 Samcar (77., ET). SR: Morat. Z: 220.





SV Aasen - FC Löffingen 4:2 (2:1). Aasen erwischte einen Start nach Maß und führte nach einer Viertelstunde mit 2:0. Auf die jeweiligen Anschlusstreffer der Löffinger fanden die Gastgeber stets die passende Antwort. Auf Grund der Vielzahl an Tormöglichkeiten war der Aasener Heimerfolg verdient, "es hätte auch 8:4 ausgehen können", wie SV-Trainer Jackson Agbonkhese anmerkte. "Wir haben mit der richtigen Einstellung gespielt. Wenn du im Tabellenmittelfeld stehst, ist es immer shwierig, gegen den Letzten zu spielen." Tore: 1:0 Edbauer (9.), 2:0 King (15.), 2:1 Kopp (19.), 3:1 King (53.), 3:2 Scherer (58.), 4:2 Edbauer (86.). SR: Schäper. Z: 170.





SV Hölzlebruck - SG Riedöschingen/Hondingen 3:0 (1:0). Die Niederlage war aus Gästesicht genauso deutlich, wie sie auf dem Papier aussieht. Hölzlebruck war schlicht über die gesamte Spieldauer das besser eingestellte Team, die SG war in allen Bereichen unterlegen. Im ersten Durchgang kam Riedöschingen noch vereinzelt zu Chancen, nach der Pause jedoch fast gar nicht mehr. So ging das konsequentere Team als Sieger vom Platz. Tore: 1:0, 2:0 Winter (30., 53.), 3:0 Knöpfle (62.). SR: Baidin. Z: 100.





FV Möhringen - TuS Bonndorf 3:1 (2:1). "Das war nichts für Fußballgenießer", kommentierte Möhringens Trainer Heinz Jäger den Sieg seiner Mannschaft. "Ich habe selten so ein unruhiges Spiel erlebt. Bonndorf wollte offenbar gar nicht Fußball spielen." In einem von Zweikämpfen und langen Bällen geprägten Duell wurden vielversprechende Aktionen häufig unterbrochen, die wenigen zu Ende gespielten Aktionen nutzten die Gastgeber für ihre Tore. Bonndorf hätte trotzdem beinahe das 2:2 erzielt, scheiterte aber vom Elfmeterpunkt. Tore: 1:0 Gomina (19.), 1:1 Baumgärtner (36.), 2:1 M. Bell (41.), 3:1 J. Bell (87.). SR: Demiral. Z: 130.